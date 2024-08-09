Талантбек Батыралиев: Идеальной формулы детской кардиослужбы не существует

- Идеальной формулы детской кардиологической службы не существует. Всё зависит от состояния службы охраны детства и условий страны, в которой она развивается. Есть такие отсталые страны, где детям даже воды не хватает. Там больше думают о том, как их прокормить, - сказал Талантбек Батыралиев, профессор, член Европейской и Американской ассоциаций кардиологов в интервью нашему изданию.

По его словам, лет за 10 можно покрыть потребности кардиослужбы.

- Говоря о развитии детской кардиологии, я бы сделал акцент на три фактора. Первый – финансирование. Второй – инфраструктура. Третий – постдипломная подготовка кадров. И какой бы ни была форма финансирования, ответственность и требования к детской кардиологии должны оставаться неизменными. Они должны быть независимыми от формы собственности лечебно-профилактического учреждения.

В социально-ориентированных странах всегда хотят, чтобы детской кардиологией занималось только государство. Но при развитии и активном использовании медицинских технологий было бы нелепо и недостаточно взвалить эту ношу только на него, потому что в государственных структурах обычно предусмотрено рассчитанное на пять лет планирование, или это перспективные программы и стратегии на несколько лет, а потому из-за ограниченного финансирования они всегда отстают во внедрении достижений новых медицинских технологий.

По части детской кардиологии развиваются те страны, в которых активно применяются смешанные виды финансирования, создается инфраструктура и осуществляется постдипломная подготовка кадров. Там достаточно хорошие показатели общественного здравоохранения, включая среднюю продолжительность жизни матерей и детей, показатели смертности, летальности во время родов и т.п., - сказал Батыралиев.

Профессор напомнил про советские времена, когда педиатрический факультет существовал отдельно, и еще при поступлении студенты знали, что будут детскими врачами.

"Трудно судить, насколько этого было достаточно, но во многих странах после окончания медицинского факультета потом еще три года учатся по педиатрии и только после этого прицельно поступают на специальность "детская кардиология", "детская гастроэнтерология" или "детская эндокринология". Таким образом, постдипломная подготовка составляет, как минимум, 5-6 лет. Это дает высокий уровень качества медицинских услуг для детей.

Мы тоже могли бы использовать эту модель в Кыргызстане, так как относимся к странам, где детские заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, являются достаточно распространенными. Прошедшие весь цикл образования специалисты прекрасно владеют всеми методами диагностики и лечения детей. Надо понимать, что детская кардиология - не только врожденные или приобретенные пороки развития. Фактически это может быть целый комплекс заболеваний, которые встречаются у детей, и детский организм, конечно, отличается от взрослого. Это было бы удачным примером специально готовить детских кардиологов.

Во многих медицинских образовательных учреждениях Турции после окончания медицинских факультетов изучают три года педиатрию, потом еще узкие специальности, например, инвазивную интервенционную детскую кардиологию, отдельно дефект межжелудочковой или межпредсердной перегородки и разные другие врожденные пороки сердца.

Только по детской кардиологии за 5-6, максимум 10 лет, мы смогли бы покрыть все потребности медицинских услуг в этом направлении. Сейчас мы заново возобновили подготовку педиатров, но, чтобы соответствовать международным стандартам при подготовке узких специалистов, включая детских кардиологов, требуется, как минимум, еще плюс пять лет обучения, потому что в детской кардиологии у нас еще предостаточно заболеваний и пороков развития и достаточно высока детская и младенческая смертность. И речь пока только о тех детях, для которых мы можем реально что-то сделать.

Современная же медицина сегодня идет гораздо дальше. Это - внутриутробная, неонатальная диагностика и лечение, исследование и лечение в первые годы жизни детей до пяти лет. Еще раз повторюсь, независимо от формы собственности для этого должно быть хорошее финансирование, достаточно хорошая современная инфраструктура и хорошо подготовленные современные специалисты",- добавил он.