В Кара-Суйском районе за счет государства посажен яблоневый сад

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с деятельностью бенефициара цепочки добавленной стоимости "Алма" сельскохозяйственного производственного коммерческого кооператива "Термез" в селе Мады Кара-Суйского района, посетивший село и затронул ряд важных ситуаций в сфере экономики.

- В настоящее время на основании поручения Президента Садыра Жапарова путем совершенствования пищевой промышленности в агропромышленном комплексе уделяется значительное внимание выращиванию рентабельных растений и повышению продуктивности скота. В результате мы поднимем уровень жизни и увеличим доходы наших граждан, занимающихся сельским хозяйством и проживающих в регионах, - сказал Торобаев.

Сельскохозяйственный производственный коммерческий кооператив "Термез" был создан 12 августа 2022 года. Ферма существует уже 20 лет. В связи с расширением деятельности было принято решение о перерегистрации хозяйства в кооператив. В настоящее время основной деятельностью является садоводство, растениеводство, животноводство. В садоводстве выращивают различные сорта черешни, персиков и яблок.

Штат кооператива составляет 3 человека. Всего у кооператива 7 учредителей. Сезонные сотрудники могут достигать до 20 человек. На сегодняшний день государством выделено 20 миллионов сомов на посадку карликовых саженцев яблони ММ9 на 5 гектарах земли.