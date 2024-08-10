Погода
$ 85.45 - 85.90
€ 93.00 - 94.00

В Кара-Суйском районе за счет государства посажен яблоневый сад

247  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с деятельностью бенефициара цепочки добавленной стоимости "Алма" сельскохозяйственного производственного коммерческого кооператива "Термез" в селе Мады Кара-Суйского района, посетивший село и затронул ряд важных ситуаций в сфере экономики.

- В настоящее время на основании поручения Президента Садыра Жапарова путем совершенствования пищевой промышленности в агропромышленном комплексе уделяется значительное внимание выращиванию рентабельных растений и повышению продуктивности скота. В результате мы поднимем уровень жизни и увеличим доходы наших граждан, занимающихся сельским хозяйством и проживающих в регионах, - сказал Торобаев.

Сельскохозяйственный производственный коммерческий кооператив "Термез" был создан 12 августа 2022 года. Ферма существует уже 20 лет. В связи с расширением деятельности было принято решение о перерегистрации хозяйства в кооператив. В настоящее время основной деятельностью является садоводство, растениеводство, животноводство. В садоводстве выращивают различные сорта черешни, персиков и яблок.

Штат кооператива составляет 3 человека. Всего у кооператива 7 учредителей. Сезонные сотрудники могут достигать до 20 человек. На сегодняшний день государством выделено 20 миллионов сомов на посадку карликовых саженцев яблони ММ9 на 5 гектарах земли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438868
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  