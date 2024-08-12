Реабилитация басмачей - шаг назад

Не так давно на сайте "Вечернего Бишкека" появилась очень любопытная статья. Интересна она тем, что в ней автор приводит аргументы в пользу принятия закона "О реабилитации репрессированных 1918-1953 годов". Некий писатель Мамат Сабыров в интервью рассуждает о том, что историю басмаческого движения нужно пересматривать на основании "рассказов местных аксакалов, дававших иную оценку движению".

Но доступные свидетельства говорят о бандитизме и экстремизме, которые заставляют сравнивать басмачей с современными террористами.

Туркестанские робин-гуды?

В своем интервью Сабыров призывает по-новому взглянуть на одного из вождей басмачей - Мойдунбека и его "сподвижников".

Непонятно, чем руководствовался писатель, взяв за пример Мойдунбека (он же Муэтдин Усман Алиев), одного из самых кровавых бандитов в истории Кыргызстана. Согласно милицейским архивам, он начал воровать еще подростком, до революции был дважды судим. Затем бежал с каторги, убил осудившего его казия и примкнул к шайке бандитов, которую сам возглавил уже в 1918 году. Служил под началом Мадаминбека, но после того, как тот перешел на сторону Красной Армии, поднял мятеж, убил несколько бойцов, верных советской власти, и ушел в горы. В 1922 году был арестован, осужден в Оше и расстрелян у подножья Сулайман-Тоо.

В архивных материалах суд над ним описывается со всеми кровавыми подробностями. Например, налет Муэтдина на поезд в 1921 году: "Муэтдин со своей шайкой, напав на транспорт, почти всю охрану и бывших при нем граждан уничтожил, все имущество разграбил. Нападением руководил сам и проявлял особую жестокость. Так, красноармейцы сжигались на костре и подвергались пытке; дети разрубались шашкой и разбивались о колеса арб, а некоторых разрывали на части, устраивая с ними игру "в скачку", то есть один джигит брал за одну ногу ребенка, другой - за другую и начинали на лошадях скакать в стороны, отчего ребенок разрывался; женщины разрубались шашкой, у них отрезали груди, а у беременных распарывали живот, плод выбрасывали и разрубали. Всех замученных и убитых в транспорте было до 70 человек, не считая туземных жителей, трупы которых были унесены мусульманами близлежащих кишлаков и точное число каковых установить не удалось".

Участники ошского процесса над Мойдунбеком рассказывали о похищениях и изнасилованиях женщин и маленьких девочек на территориях, контролируемых этим "курбаши". Об этом сообщает и устная традиция Ошской области. Вот, например, свидетельство аксакала Коргонбая Анназарова: "Четыре басмача забрали у моего отца, Анназара Кулмурзаева, двух жен, я – сын его третьей жены. Первую жену украли люди из группы басмача Тагая, а другую – джигиты Мойдунбека". Многочисленные изнасилования, совершенные басмачами, упоминаются в воспоминаниях и переписке тех лет.

В 1922 году в Оше было очень непросто провести суд над Мойдунбеком и другими лидерами его банды. Об этом вспоминал советский судья Петр Камерон. Местные жители пытались растерзать подсудимых и их адвоката, перекрикивали суд, требуя ускорить казнь подсудимых, а местный мулла угрожал увести своих прихожан в горы, если суд оправдает бандитов. После казни жители города закидали могилу Мойдунбека отбросами и нечистотами.

И удивительно, что эту кучу сейчас пытаются "разобрать", некоторые журналисты, чтобы переписать историю.

Иностранные наемники

Переписывая историю, из нее хотят вымарать упоминания о поддержке басмачей Западом, особенно Великобританией и США. Еще до революции у них были большие интересы в регионе. В 1898 году в Ферганской долине было создано предприятие "Санто", которое финансировалось из Лондона. Основанное в 1905 г. нефте - и горнопромышленное общество "Чимион" было также связано с английским капиталом. В 1909 году нефтяная компания Гувера и Уркварта купили Майлисайское месторождение нефти и основали "Ферганское нефтепромышленное общество". В 1912 году в Андижан приехал американец Уильям Мей, который создал склад американской нефтяной "Вакуум Ойл Компани" и вошел в существовавшее здесь "Туркестанское торгово-промышленное общество" Ферганы. Также Запад контролировал к моменту революции "Русско-Азиатский банк", который загонял коренное население в долговую кабалу, кредитуя дехкан под 200% годовых.

В 1918 году в регион была отправлена группа британских разведчиков во главе с майором Фредериком Бейли. Они действовали под дипломатическим прикрытием, но фактической целью была координация военных поставок противникам советской власти, сторонникам белой армии и басмачам, лидером которых был Эргаш-курбаши (убит в 1921-м). Только за 1918 год Англия через Афганистан передала 100 млн рублей, 20 000 винтовок, 40 пулемётов, 16 горных орудий и несколько миллионов патронов. Басмачи должны были дезорганизовать красный тыл и обеспечить вступление британской армии в Закаспийский регион.

После победы красных в гражданской войне британцы продолжили финансировать отряды боевиков и их вылазки на территорию СССР из Афганистана.

Басмачи, возглавляемые Жаныбеком-казы, в 1927 году вторглись на советскую территорию. В течение суток сожгли школу, сельсовет, три магазина, убили 19 человек. Позже бандиты устроили резню в Гульче Ошской области, где погибли более 30 человек. В ходе одного из таких террористических рейдов басмачами была зверски убита Уркуя Салиева, памятник которой стоит в Бишкеке.

Попытки реабилитировать ее убийц комментирует эксперт по проблемам безопасности Нурлан Досалиев: "Её жестоко убили басмачи, которых формировали, экипировали, снабжали оружием, деньгами и прочим представители западного, так называемого демократического мира. В каждой банде был советник. Обычно это были представители английских спецслужб. Они поддерживали связь со своей разведкой и с центральными органами Великобритании, через которые шло обеспечение и координация басмачей. К сожалению, в настоящее время мы видим, что этот памятник стоит как напоминание о совместных зверствах того времени - двадцатых и тридцатых годов прошлого столетия. Сейчас об этом молчат и пытаются поднять тему реабилитации басмачей".

"Идеалы басмачества"

"Изначально целью движения было сохранение традиционных и религиозных ценностей. Оно начиналось с благими намерениями..." – рассуждает писатель Сабыров.

Несмотря на историческое отдаление, мы можем узнать об идеях басмачей из их собственных документов. Так, полевой командир Тангри Берды в письме к землякам называл причиной своей борьбы получение при советской власти женщинами равных с мужчинами прав: "Женщин наших старается открыть, чтобы последние находились вместе с мужчинами... Почему же в Бухаре несколько женщин бросили паранджу и, говоря про свободу, ходят под руки с мужчинами? Почему в Шахризябсе дочь ишана Сахиба ушла от мужа? Свиньи вы".

Он открыто признает массовые убийства и изнасилования, считая их оправданными: "Вы - кафиры... Попадетесь вы мне – я буду делать что захочу, а из ваших городов и кишлаков сделаю пепел... Мы, если кого и убивали и чьих жен уводили, то такие явления от вас, от свиней зависят, от вас – безрелигиозных проституток... Сожжем их кишлаки, как мы поступили в Шахризябском уезде с кишлаком Гулям, где тела жителей, во славу Аллаха, превратили в пепел".

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В 2011 году в Кыргызстане проходила конференция, посвященная столетию Уркуи Салиевой и ее роли в развитии кыргызского народа. В ней приняла участие и.о. президента Роза Отунбаева. Она в своем выступлении напоминала о зверствах басмачей против кыргзыстанцев и прямо называла из "бандитами", говорила о героизме кыргызских мужчин и женщин, которые в 1920-1930 годы создавали промышленность республики и строили новую жизнь.

Что изменилось за последние 10 лет? Сейчас некоторые готовы реабилитировать убийц, террористов и насильников ради одобрения британцев, которые финансировали эти банды сто лет назад. А новые басмачи на Ближнем Востоке или в соседнем Афганистане уже на камеру отрезают головы "неверным", убивают и насилуют, сжигают поселки... Словно Мойдунбек и Эргаш-баши хотят вернуться к нам из прошлого со своими головорезами.

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Автор: Полина Беккер