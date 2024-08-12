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В Бишкеке заготовителям молока пояснили, как снизить налоговые выплаты

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики прошёл семинар для заготовителей сырого молока на тему "Налогообложение деятельности по сбору молока и оптимизация бизнес-процессов", организованный совместно с ОЮЛ "Молочное объединение Кыргызстана".

Семинар провел адвокат консалтинговой компании ProConsalt с 25-летним опытом работы - Асылбек Калчороев. Участники благодаря ему смогли получить консультации и ответы на следующие вопросы:

- Что делать, если вашу деятельность не воспринимают как сельскохозяйственного заготовителя молока?

- Как привлекать наемных работников и решить вопросы отчетности в рамках деятельности заготовителя молока?

- Как использовать снижение ставок тарифов страховых взносов?

Напоминаем, 2 февраля 2024 года Президент Кыргызской Республики подписал Закон КР № 31 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики", которым сельскохозяйственный заготовитель был определен как субъект налогообложения. Сельскохозяйственные заготовители молока теперь имеют право на упрощенное налогообложение с налоговой ставкой в размере 0,25% от выручки.


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URL: https://www.vb.kg/438873
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