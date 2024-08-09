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Народная артистка СССР Самара Токтакунова дала мастер-класс по комузу

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке в фойе "Дордой-плаза" состоялся первый мастер-класс в рамках конкурса "Кылымдардын үнү ", проводимого народной артисткой СССР Самарой Токтакуновой.

На мастер-класс собрались, как говорится, и стар и млад. В этот вечер многие посетители торгового центра, которые пришли на прогулку или просто "пошопиться", попадали в ритм комуза. Было интересно смотреть, как менялись их лица, они только что бежали с покупками... и вдруг, словно в сказке совершали переход из обыденного жаркого летнего вечера в какой-то иной мир. Кто-то застывал на месте, а кто-то продолжал идти, озираясь на сцену с названием конкурса.

Мастер-класс начался довольно-таки своеобразно. Самара Токтакунова пригласила из зала девочку с комузом из первого ряда, усадив ее напротив себя на стульчике. Затем она начала ее опрашивать, даже в какой-то степени с пристрастием - как зовут, где обучается игре на комузе и кто учитель.

Оказалось Аруке, так зовут эту девочку, 2 года посещает кружок комуза в школе, а привел ее на мастер-класс папа, который самостоятельно учился играть на инструменте. Народная артистка СССР попросила девочку показать, что они играют в школе. Интересно, но Аруке нисколько не смущалась, старалась повторить все то, что говорила ей заслуженная артистка.

Позже другие участники мастер-класса продемонстрировали свои возможности. Восхититься было чему, признаться, глядя на исполнение пришедших девочек и мальчиков, приходилось только поражаться четкости их движений.

Выступил и представитель Японии, который давно уже увлекся нашим инструментом.

Как отмечают организаторы конкурса, данные мастер-классы - это поиск открытия творческих возможностей и улучшение качество искусства, а также новая форма приобщения молодого поколения к игре на комузе. Возрастных ограничений для мастер-классов нет.

Напомним даты и место проведения мастер-классов:

1. Бишкек, ТЦ "Дордой Плаза 8-августа 17:00

2. Нарын, Детская школа искусств имени Ж. Шералиева 12-август 13:00

3. Каракол, Музыкальная школа имени Ю. Туманова 13-август 13:00

4. Ош, Баткен, Филармония имени Р. Абдыкадырова 15- август 13:00

5. Джалал-Абад, Филармония имени Т. Тыныбекова 16- август 13:00

6. Талас, Музыкальная школа имени А.Огонбаева 19- август 13:00


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