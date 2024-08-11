В Бишкеке на аукцион выставлены 8 муниципальных объектов в аренду

В столице департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек выставлены на аукцион в арендное пользование 8 объектов. Об этом сообщает бишкекская мэрия.

По ее данным, 6 сентября состоится аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

- ЛОТ №1949.1 – нежилое помещение площадью 51,6 кв.м. по адресу: г.Бишкек, Бейшеналиева, 31;

- ЛОТ № 1950.1 – имущественный комплекс, площадью 4937 кв.м под строительство рынка по адресу: г. Бишкек ул. Тоголок Молдо -ул.Можайского;

- ЛОТ № 1953.1 – нежилое помещение, площадью 105,3 кв. м. под организацию спортивных секций по адресу: г. Бишке 8 мкр. дом 19/1;

- ЛОТ № 1954.1 – мини футбольное поле, площадью 924 кв.м. расположенный на территории СОШ №32, по адресу: Дубосековская, 39а;

- ЛОТ № 1951.1 – земельный участок, площадью 8326 кв.м. под производственную базу и складские помещения по ул. Крымская, 64.

Кроме того, 9 сентября 2024 года, пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

- ЛОТ № 1955.1 – под спортивно-образовательные кружки, площадью 56,0 кв.м., расположенный в здании школы №96, по ул. Каркыра, 93а;

- ЛОТ № 1956.1 – под спортивно-образовательные кружки, площадью 132,0 кв.м., расположенный в здании школы №99, в ж/м Мурас Ордо;

- ЛОТ № 1957.1 – спортивно-образовательные кружки, площадью 274,0 кв.м., расположенный в здании школы №81, по ул. П. Зима (Ак-Босого);