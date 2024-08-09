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Для абрикосов из Кыргызстана на рынках России предусмотрены спецместа

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- Светлана Лаптева
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По данным Минсельхоза Кыргызстана, по итогам переговоров с дирекциями оптовых рынков городов Российской Федерации при ввозе абрикосов из Кыргызстана предоставляются следующие условия.

Хилокский оптовый рынок Новосибирска:

Реализуемая цена: 50 руб кг

Арендная плата въезда автомашины 43-47 тыс руб

Проходимость: 3-7 дней

Доставка кыргызскими логистическими компаниями от 200 тыс руб и выше

Время пребывания в пути 2/3 суток

Вместимость на рынке 400 грузовых автомашин

Дополнительные вопросы по тел 0557557529

Черлокский оптовый рынок Омска:

Реализуемая цена: 50 руб кг

Аренда места: 5 -6 тыс руб в день в зависимости от обьема автомашины

Проходимость: 5-7 дней

Доставка товара от 250 тыс руб за 2-3 суток

Вместимость 150 фур

Оптовый рынок Сургута "Аскония":

Реализуемая цена: 80 руб кг

Аренда места: 2500 тыс руб в день

Проходимость: 3-7 дней

Доставка товара от 250 тыс руб за 3-4 суток

Вместимость :

100 фур

По дополнительным вопросам обращаться по тел 0557557529


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URL: https://www.vb.kg/438881
Теги:
Россия, рынок, Кыргызстан
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