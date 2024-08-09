Для абрикосов из Кыргызстана на рынках России предусмотрены спецместа

По данным Минсельхоза Кыргызстана, по итогам переговоров с дирекциями оптовых рынков городов Российской Федерации при ввозе абрикосов из Кыргызстана предоставляются следующие условия.
Хилокский оптовый рынок Новосибирска:
Реализуемая цена: 50 руб кг
Арендная плата въезда автомашины 43-47 тыс руб
Проходимость: 3-7 дней
Доставка кыргызскими логистическими компаниями от 200 тыс руб и выше
Время пребывания в пути 2/3 суток
Вместимость на рынке 400 грузовых автомашин
Дополнительные вопросы по тел 0557557529
Черлокский оптовый рынок Омска:
Реализуемая цена: 50 руб кг
Аренда места: 5 -6 тыс руб в день в зависимости от обьема автомашины
Проходимость: 5-7 дней
Доставка товара от 250 тыс руб за 2-3 суток
Вместимость 150 фур
Оптовый рынок Сургута "Аскония":
Реализуемая цена: 80 руб кг
Аренда места: 2500 тыс руб в день
Проходимость: 3-7 дней
Доставка товара от 250 тыс руб за 3-4 суток
Вместимость :
100 фур
По дополнительным вопросам обращаться по тел 0557557529