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КР участвует в туристической выставке "Шелковый путь в Сиане- 2024"

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Торговое представительство при Министерстве экономики и коммерции в Китайской Народной Республике совместно с Департаментом туризма при МЭК КР принимают участие в Международной туристической выставке "Шелковый путь в Сиане-2024", который проходит в г. Сиань, КНР, с 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в выставке принимают участие представители 5 отечественных туристических компаний. Организаторами мероприятия являются Департамент культуры и туризма провинции Шэньси и Сианьское Народное Правительство.

Открывая выставку, директор департамента культуры и туризма провинции Шэньси Гао Ян и заместитель председателя комитета провинции Шэньси народной политической консультативной конференции Китая Гао Линь ознакомились с национальным стендом Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/438882
Теги:
выставка, Китай, Кыргызстан
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