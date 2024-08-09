КР участвует в туристической выставке "Шелковый путь в Сиане- 2024"

Торговое представительство при Министерстве экономики и коммерции в Китайской Народной Республике совместно с Департаментом туризма при МЭК КР принимают участие в Международной туристической выставке "Шелковый путь в Сиане-2024", который проходит в г. Сиань, КНР, с 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в выставке принимают участие представители 5 отечественных туристических компаний. Организаторами мероприятия являются Департамент культуры и туризма провинции Шэньси и Сианьское Народное Правительство.

Открывая выставку, директор департамента культуры и туризма провинции Шэньси Гао Ян и заместитель председателя комитета провинции Шэньси народной политической консультативной конференции Китая Гао Линь ознакомились с национальным стендом Кыргызской Республики.