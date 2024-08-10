В Бишкеке на ремонт закрывается улица Льва Толстого

В городе Бишкек согласно титульному списку на 2024 год с 10 июня проводится капитальный ремонт улицы Льва Толстого от улицы Т.Фрунзе до улицы Садыгалиева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках капитального ремонта провели работы по установке лотков и бордюров.

На данный момент проводятся работы по кирковке старого асфальта, установке дополнительного колодца для слива, очистке и замене труб под мостом, далее будут проводится земельные работы и корректировка люков. Завершающим этапом станет укладка ЩМА (щебёночно-мастичный асфальтобетон).

Отметим, что ранее дорогу перекрыли с северной стороны, но в целях скорейшего завершения работ, с 10 по 25 августа 2024 года, дорогу для движения транспорта закроют полностью.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.