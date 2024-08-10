Эрбол Султанбаев встретился с министром здравоохранения Беларуси

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев встретился с министром здравоохранения Республики Беларусь Александром Ходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в медицинской сфере.

В частности, стороны обсудили возможность углубления взаимодействия в вопросах трансплантации органов, профилактики и лечения детской онкологии, обмена опытом и повышения квалификации медицинских кадров.

Достигнута договоренность актуализации имеющихся и заключения новых двусторонних соглашений по указанным направлениям.