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Эрбол Султанбаев встретился с министром здравоохранения Беларуси

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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев встретился с министром здравоохранения Республики Беларусь Александром Ходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в медицинской сфере.

В частности, стороны обсудили возможность углубления взаимодействия в вопросах трансплантации органов, профилактики и лечения детской онкологии, обмена опытом и повышения квалификации медицинских кадров.

Достигнута договоренность актуализации имеющихся и заключения новых двусторонних соглашений по указанным направлениям.


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URL: https://www.vb.kg/438900
Теги:
Беларусь, сотрудничество, Кыргызстан, медицина
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