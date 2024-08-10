Минздравы КР и Франции будут развивать двустороннее сотрудничество

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, в рамках своей рабочей поездки во Францию, встретился с господином Сен-Дени, заместителем министра, курирующего вопросы международного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. Основное внимание было уделено вопросам реализации международных медико-санитарных правил, обеспечения безопасности здоровья и готовности к чрезвычайным ситуациям, обмену информацией о программах иммунизации и борьбе с пандемиями, медицинской реабилитации, охране здоровья матери и ребенка, инновациям в здравоохранении, включая цифровизацию, а также инвестиционным проектам и медицинскому образованию.

Министр выразил надежду, что обсужденные направления сотрудничества будут актуальными и полезными для обеих стран. Он также поблагодарил французскую сторону за проявленный интерес к системе здравоохранения Кыргызстана и за инициативу по передаче в дар чемодана для телемедицинских консультаций, разработанного и изготовленного во Франции компанией "Hopi Medical". Этот чемодан будет использоваться в рамках пилотного проекта, который планируется к реализации на территории Иссык-Кульской области. "Нам очень отрадно видеть такую практическую поддержку французской стороны в нашей политике по расширению доступа к медицинской помощи и внедрению новых технологий" – отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

В свою очередь французская сторона поддержала предложения министра по обсужденным вопросам сотрудничества, а также отметила готовность по взаимному обмену опытом между специалистами двух стран.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в рамках запланированного нового проекта.