Главы стран ЦА подписали концепцию развития региональной кооперации

Президенты стран Центральной Азии и члены делегаций подписали ряд документов, в том числе Концепцию развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040" и Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах региона.
По итогам шестой Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президенты подписали ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:
В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии члены официальных делегаций подписаны следующие документы:
Следующим председателем Консультативной встречи становится президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.