Главы стран ЦА подписали концепцию развития региональной кооперации

Президенты стран Центральной Азии и члены делегаций подписали ряд документов, в том числе Концепцию развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040" и Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах региона.

По итогам шестой Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президенты подписали ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.

Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии; Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040".

Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025−2027 годы; План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025−2027 годы.

В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии члены официальных делегаций подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии; Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии; Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.

Следующим председателем Консультативной встречи становится президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.