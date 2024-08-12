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Главы стран ЦА подписали концепцию развития региональной кооперации

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- Светлана Лаптева
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Президенты стран Центральной Азии и члены делегаций подписали ряд документов, в том числе Концепцию развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040" и Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах региона.

По итогам шестой Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президенты подписали ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.

  1. Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
  2. Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040".

Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

  1. Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025−2027 годы;
  2. План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025−2027 годы.

В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии члены официальных делегаций подписаны следующие документы:

  1. Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;
  2. Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;
  3. Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.

Следующим председателем Консультативной встречи становится президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.


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URL: https://www.vb.kg/438905
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