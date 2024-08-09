Почему в Узбекистане решили легализовать онлайн-казино и БК?

В настоящий момент в Узбекистане полностью запрещена организация игорной деятельности.

В стране существует огромное количество граждан, которые читают обзоры и отзывы казино в Узбекистане, желая найти площадку "по душе". Дело в том, что все эти казино находятся за пределами страны и не имеют разрешения на осуществление игорной деятельности на территории Узбекистана.

Эксперты iGaming-сферы подсчитали, что ежегодно из страны утекает более 1 млрд. долларов из-за отсутствия легальности этого рынка. В стране нет специального органа, который занимался бы выдачей государственный лицензий на осуществление игорной деятельности. Из-за этого граждане Узбекистана вынуждены идти на "серые" площадки, которые, к сожалению, не приносят никаких налоговых поступлений в казну страны. Эксперты дополнительно отмечают, что, в основном, азартные игры в стране проводятся в онлайн-формате.

Совсем недавно стало известно о том, что с 1 января 2025 года государство все-таки разрешит игорным компаниям осуществлять свою деятельность в стране. Вся их работа будет четко регламентирована, а также будет подчиняться лицензиям, выданным Национальным агентством перспективных проектов.

Участвовать в азартных играх смогут только те люди, которые достигли 18-летнего возраста. Все основные функции по мониторингу финансовых документов игорных компаний будет осуществлять Агентство и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре страны.

Ведущие эксперты отрасли уже высказались в поддержку этой инициативы со стороны государства. Этот шаг, по их мнению, позволит привлечь в бюджет страны дополнительные средства, ведь налоговые поступления от игорного сектора в разных странах просто впечатляют своими размерами. Также стоит отметить, что этот шаг позволит государству видеть всю информацию об игроках в онлайн-казино. Возможно, в стране в скором времени будет создан специальный реестр лудоманов по аналогии с Украиной. Это может стать важным шагом в борьбе с распространением лудомании в стране.