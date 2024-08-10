ГКНБ вернул в муниципальную собственность объекты на 18 млн сомов

В муниципальную собственность возвращены пилорама со складами и земельный участок площадью 0,74га общей оценочной стоимостью 18 193 000 сомов, находящиеся на территории Карасаевского айыльного аймака Тюпского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанные объекты промышленности и земельный участок, в нарушение норм действующего законодательства Кыргызской Республики, были выведены в собственность жителя Тюпского района со стороны должностных лиц Тюпского районного центра по аграрной и земельной реформе, а также Аральского (ныне Карасаевского) айыльного аймака. Следствие продолжается.