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ГКНБ вернул в муниципальную собственность объекты на 18 млн сомов

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В муниципальную собственность возвращены пилорама со складами и земельный участок площадью 0,74га общей оценочной стоимостью 18 193 000 сомов, находящиеся на территории Карасаевского айыльного аймака Тюпского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанные объекты промышленности и земельный участок, в нарушение норм действующего законодательства Кыргызской Республики, были выведены в собственность жителя Тюпского района со стороны должностных лиц Тюпского районного центра по аграрной и земельной реформе, а также Аральского (ныне Карасаевского) айыльного аймака. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/438919
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Иссык-Кульская область
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