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Франция и КР обсуждают пилотный проект для ранней диагностики онкологии

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе рабочей поездки во Францию, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев провел встречу с представителями французской компании "Hopi medical", которая является разработчиком и производителем инновационного чемодана для телемедицинских консультаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации пилотного проекта на территории Иссык-Кульской, который предполагает использование переданного в дар оборудования. Проект является частью проводимой Минздравом КР работы по расширению доступа к медицинской помощи и внедрению цифровых технологий в здравоохранение.

Министр выразил благодарность французской стороне за практическую поддержку и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в данной сфере.

В ходе встречи французская сторона отметила о хороших темпах подготовки к реализации проекта в Кыргызстане. Было отмечено, что при успешной реализации, проект поможет в профилактике многих заболеваний. Это оборудование даст доступ к раннему диагностированию как онкологических, так и других заболеваний лечение которых может быть дорогим и избежать осложнения.

Министр в свою очередь заверил о готовности поддержать этот проект. "Я знаю, что в тех сельских местностях Иссык-Кульской области, где будет реализовываться проект, не хватает специалистов ранней диагностики. И передача данных пациента используя возможности вашего оборудования даст возможность врачам Национального госпиталя диагностировать высоко затратные заболевания как рак, сахарный диабет и др. на ранней стадии и начать лечение", - отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что реализация данного проекта станет основой для дальнейшего укрепления сотрудничества в области здравоохранения между Кыргызской Республикой и Францией.


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URL: https://www.vb.kg/438920
Теги:
Минздрав, Франция, сотрудничество, Кыргызстан, здоровье, Алымкадыр Бейшеналиев
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