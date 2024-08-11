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ОАО "МАМ" инспектирует аэропорты перед запуском внутренних рейсов

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Председатель правления ОАО "МАМ" Манасбек Самидинов совместно с директором Гражданской Авиации КР Данияром Бостоновым провели инспекцию региональных аэропортов "Казарман", "Караван" и "Джалал-Абад, на готовность к запуску в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Манас".

"Сегодня мы тщательно проанализировали готовность аэропортов "Казарман", "Караван" и "Джалал-Абад" к выполнению всех аэронавигационных стандартов, чтобы убедиться, что они полностью соответствуют установленным нормативам для безопасного и эффективного функционирования. Цель данной инспекции – подготовка объектов к официальному открытию и запуску новых самолетов, которые были приобретены в прошлом году. В аэропорту "Казарман" был выполнен косметический ремонт аэровокзала и полностью обновлено покрытие взлетно-посадочной полосы, в аэропорту "Кербен" полностью обновлены рулежные дорожки и взлетно-посадочная полоса, а в аэропорту "Джалал-Абад" в 2024 году проведена полная замена покрытия взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. В самое ближайшее время ожидается прибытие самолетов для дочерней авиакомпании "Асман Эйрлайнс", и мы планируем начать полеты по местным направлениям. Гражданская авиация Кыргызской Республики готовится к позитивным изменениям", – заключил Манасбек Самидинов.


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URL: https://www.vb.kg/438921
Теги:
Кыргызстан, самолеты, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
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