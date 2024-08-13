В Беларуси найден медальон красноармейца из Сузака Атажанова Пермата

В Беларуси поисковиками найден медальон красноармейца из Сузака времен ВОВ Атажанова Пермата. Поиски проводились военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона (52 оспб ВС РБ) совместно с участниками поисковой группы "Батьковщина" в Минске, а также представителями поискового объединения "Отечество", из Татарстана, Союза поисковых отрядов Архангельской области имени Кычева, группы "Военная Археология" из Москвы, поисковиками Вологодской, Свердловской областей и Удмуртии.

Работы проходят на территории Слонимского районе Гродненской области. В деревне Озерница идут подготовительные работы к подъему останков погибших воинов. В ходе этих работ на останках двух погибших воинов были найдены смертные медальоны (лозы) и остатки документов.

В одном из медальонов вкладыш истлел до состояния невозможности прочесть на нем записи. Во втором медальоне вкладыш сохранился хорошо и удалось прочесть, что бойца звали Атажановым Перматом или Пермашом.

"АТАЖАНОВ ПЕРМАТ(Ш), 15 г.р. Уроженец: Киргиз. ССР, Джалалабад область, Сузак район, Ташлак с/совет. Адрес семьи: Атажон, Джалал республика, край Сузак, Сузак район, Ташлак с/совет. Мобилизован Джалал(абад) РВК", - написано на медальоне.

Среди остатков документов были выявлены фрагмент конверта письма с почтовым штемпелем "Слуцк Ми… 3.5.41" и остатки удостоверения личности. Судя по почтовому штемпелю, письмо было отправлено из города Слуцк, Минской области 3 мая 1941 года. Сегодня же на окраине города Слонима по немецкой фотографии была найдена могила погибших 24 июня 1941 года бойцов и командиров Красной Армии.

Поисковое движение Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш" просит кыргызстанцев помочь в поиске родных или односельчан красноармейца Атажанова Пермата(ш)а.

Контакты поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш": +996-555-923-603.