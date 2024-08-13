Погода
$ 85.58 - 85.93
€ 92.90 - 93.90

В Беларуси найден медальон красноармейца из Сузака Атажанова Пермата

430  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Беларуси поисковиками найден медальон красноармейца из Сузака времен ВОВ Атажанова Пермата. Поиски проводились военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона (52 оспб ВС РБ) совместно с участниками поисковой группы "Батьковщина" в Минске, а также представителями поискового объединения "Отечество", из Татарстана, Союза поисковых отрядов Архангельской области имени Кычева, группы "Военная Археология" из Москвы, поисковиками Вологодской, Свердловской областей и Удмуртии.

Работы проходят на территории Слонимского районе Гродненской области. В деревне Озерница идут подготовительные работы к подъему останков погибших воинов. В ходе этих работ на останках двух погибших воинов были найдены смертные медальоны (лозы) и остатки документов.

В одном из медальонов вкладыш истлел до состояния невозможности прочесть на нем записи. Во втором медальоне вкладыш сохранился хорошо и удалось прочесть, что бойца звали Атажановым Перматом или Пермашом.

"АТАЖАНОВ ПЕРМАТ(Ш), 15 г.р. Уроженец: Киргиз. ССР, Джалалабад область, Сузак район, Ташлак с/совет. Адрес семьи: Атажон, Джалал республика, край Сузак, Сузак район, Ташлак с/совет. Мобилизован Джалал(абад) РВК", - написано на медальоне.

Среди остатков документов были выявлены фрагмент конверта письма с почтовым штемпелем "Слуцк Ми… 3.5.41" и остатки удостоверения личности. Судя по почтовому штемпелю, письмо было отправлено из города Слуцк, Минской области 3 мая 1941 года. Сегодня же на окраине города Слонима по немецкой фотографии была найдена могила погибших 24 июня 1941 года бойцов и командиров Красной Армии.

Поисковое движение Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш" просит кыргызстанцев помочь в поиске родных или односельчан красноармейца Атажанова Пермата(ш)а.

Контакты поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш": +996-555-923-603.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438931
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, поиски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  