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ГНС обновила форму отчета по НДС

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики обновила форму отчета по налогу на добавленную стоимость FORM STI-062. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в новой форме теперь предусмотрена возможность отражения поставок, осуществляемых за пределами территории Кыргызской Республики.

В рамках дальнейшего развития и интеграции цифровых услуг, сервис для подачи отчета по НДС в налоговый орган был перенесен в обновленную версию Кабинета налогоплательщика на сайте.

Кроме того, для улучшения и упрощения процесса представления отчетности был обновлен сервис (помощник) проверки отчетов по НДС и реестров счетов-фактур НДС, который доступен на сайте.

Для подачи отчета в налоговый орган налогоплательщикам необходимо выполнить следующие шаги:

– войти в Кабинет налогоплательщика и выбрать раздел "Подача отчетов";

– перейти в подраздел "Налог на добавленную стоимость" и выбрать "Отчет по налогу на добавленную стоимость FORM STI-062";

– заполнить новую форму "062_7 - Отчет по НДС" в формате MS Excel, которая доступна на сайте sti.gov.kg в разделе "Формы отчетов";

– в сервисе подачи отчетов выбрать код налогового органа, загрузить файл с электронным отчетом и нажать кнопку "Сохранить";

– после сохранения отчет будет доступен в "Журнале электронных отчетов", откуда его можно отправить в ГНС одним нажатием соответствующей кнопки.

Отметим, внедренные обновления направлены на дальнейшее улучшение качества обслуживания налогоплательщиков и оптимизацию процесса подачи отчетности.


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URL: https://www.vb.kg/438932
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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