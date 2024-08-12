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В Бишкеке зафиксирован максимальный прирост цен

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В январе-июле текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 2,3%, сообщил заместитель председателя Нацстаткома Зайнидин Жумалиев.

По его данным, при этом, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 7%, непродовольственные товары - на 2,4%, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 0,8%, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 3,7%.

Повышение потребительских цен и тарифов в январе-июле текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) наблюдалось во всех регионах республики, за исключением Джалал-Абадской области снижение на 0,4%.

При этом, максимальный прирост цен 3,2% зафиксирован в Бишкеке, что обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами, повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки на 2,1% и тарифов на услуги, оказываемые населению - на 4,7%.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438935
Теги:
Кыргызстан
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