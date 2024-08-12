В Бишкеке демонтировано более 300 рекламных щитов

На сегодняшний день в Бишкеке демонтировано 312 рекламных щитов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, это значительный шаг к обновлению наружной рекламы и улучшению эстетического облика столицы.

Мэрия города Бишкек выражает благодарность предпринимателям, которые добровольно демонтируют рекламные конструкции.

"Уважаемые предприниматели! В случае демонтажа ваших объектов со стороны управления, необходимо возместить затраты на демонтаж. После чего объект облегченного типа можно забрать с базы МП "Тазалык".

Также убедительная просьба демонтировать рекламные конструкции в добровольном порядке. Ведь замена устаревших металлических конструкций на современные светодиодные экраны позволит придать городу Бишкеку более эстетичный вид", - говорится в сообщении мэрии.