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Гастроэнтеролог: Привычка пить воду натощак - простой способ продлить жизнь

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- Назгуль Абдыразакова
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Опытный гастроэнтеролог, директор клиники "Ош Гастро" Болотбек Бекибаев поделился с изданием vb.kg тревожной статистикой роста заболеваний желудочно-кишечного тракта в Кыргызстане.

Какова причина роста заболеваний желудочно-кишечного тракта в последние годы?

В последние годы наблюдается рост заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Это связано с неправильным питанием, в том числе с частым употреблением продуктов из низкокачественного сырья, таких как фастфуд. Согласно данным, количество заболеваний ЖКТ ежегодно увеличивается, особенно часто люди жалуются на хронический колит - воспаление толстой кишки, которое может проявляться в виде запоров.

Каковы физиологические нормы для процесса переваривания пищи и её выведения из организма?

По физиологическим нормам, процесс переваривания пищи и её выведения из организма должен занимать 11-14 часов.

Однако у некоторых людей, включая учеников младших классов, может возникнуть проблема с опорожнением кишечника в течение длительного времени - до 10 дней.

Это может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как накопление токсинов, ухудшение иммунной системы, и, в конечном итоге, необходимость хирургического вмешательства.

Как состояние кишечника влияет на иммунитет человека?

Иммунитет человека во многом зависит от состояния кишечника: если он функционирует нормально, организм усваивает все необходимые витамины. При задержке опорожнения в организме накапливаются шлаки и токсины, что негативно сказывается на других органах и может приводить к частым заболеваниям, которые трудно поддаются стандартному лечению. В крайних случаях может потребоваться сложная операция по удалению части толстой кишки.

Какое влияние оказывает неправильное питание на перистальтику кишечника?

Правильное питание также играет ключевую роль. Необходимо принимать пищу 4-5 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать нормальную перистальтику кишечника - волнообразное сокращение стенок, которое способствует продвижению содержимого. Если этот процесс нарушен, возникают запоры. Гастроэнтерологи рекомендуют следовать формуле "2-5-35": 2 литра воды в день, 5-разовое дробное питание, и 35 граммов зелени, которая способствует очищению организма.

Почему после 40 лет важно обращать внимание на выбор пищи?

Еще одной причиной запоров является недостаток клетчатки, поэтому важно включать в рацион свежие овощи и фрукты. Также стоит отметить, что после 40 лет особенно важно обращать внимание на выбор пищи. Например, употребление плова может быть вредным для людей старше 40 лет. С возрастом иммунная система ослабевает, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение легкой пище, приготовленной на растительном масле, и уменьшить потребление тяжелой и жирной пищи.

Также следует избегать употребления жирной пищи с холодной водой, так как это может ухудшить пищеварение.

Пища, приготовленная на пару, лучше усваивается и сохраняет необходимые витамины. Рекомендуется ограничить потребление сладкого, поскольку оно может снижать кислотность в желудке и ухудшать аппетит. Полный отказ от сливочного или топленого масла не является оптимальным - 15 граммов в день могут способствовать улучшению работы легких.

Какой образ жизни ведут долгожители, такие как японцы?

По последним статистическим данным в Кыргызстане, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 69 лет, а женщин - 74 года. В Японии же средняя продолжительность жизни достигает 84 лет. Почему японцы являются долгожителями? Прежде всего, это связано с правильным питанием, основанным на овощах, фруктах и воде. Второй фактор - регулярные физические упражнения: японцы рано просыпаются и занимаются гимнастикой. Третье - внимание к качественному и полноценному сну.

Как хроническая усталость влияет на здоровье?

К сожалению, многие наши граждане к 40-45 годам испытывают хроническую усталость, поскольку сосредоточены на финансовом благополучии, неправильно питаются, не высыпаются и не потребляют достаточное количество воды. Как говорил китайский философ Конфуций: "Люди тратят свое здоровье, чтобы заработать деньги, а затем тратят деньги, чтобы восстановить здоровье."

Идеально, если утром и вечером гулять на свежем воздухе и выполнять простые упражнения. Часто мы ленимся и не осознаем, что жизнь дана нам только один раз, и важно прожить её качественно. Очень полезно пить теплую воду натощак по утрам: это помогает снять спазмы, уменьшить изжогу, улучшить работу поджелудочной железы и печени, а также бороться с запорами. Научные исследования подтверждают, что такая привычка может продлить жизнь на 10-15 лет.

Какие новшества внедрены в клинике "Ош Гастро" для диагностики и лечения заболеваний ЖКТ?

В нашей клинике работают высококвалифицированные врачи. Например, у нас есть специалист, который 12 лет работал в России и имеет опыт в диагностике и операциях на желудочно-кишечном тракте. Все методики, используемые в России, применяются и у нас. За последние 3 месяца было проведено 60 анализов ЖКТ. Мы успешно используем аппарат эндоскопии, и для обеспечения безопасности приобрели дорогостоящий дезинфицирующий аппарат.

Врачи-онкологи выразили признательность за использование нового аппарата, который позволяет выявлять раны и язвы в самых труднодоступных местах желудка. Аппарат также автоматически проводит анализ на наличие онкологических заболеваний и определяет стадию рака. Например, в России успешно лечат рак желудка первой и второй стадии. В будущем мы планируем открыть новую клинику, где будут проводиться операции на рак желудка.

Еще одно новшество нашей клиники - капсульная эндоскопия. Этот аппарат уникален для нашей страны и позволяет диагностировать заболевания тонкой кишки с высокой точностью. В России стоимость процедуры составляет 120 тыс. рублей, в нашей клинике она стоит 60 тыс. сомов. Мы также начали применять стентирование пищевода для лечения различных заболеваний.

Почему важно ежегодно проходить медосмотры, особенно для молодожёнов?

В России мужчины старше 40 лет обязаны проходить колоноскопию, финансируемую государством. К сожалению, у нас в стране такой практики нет, и этот вопрос следует поднять на уровне государства. В условиях увеличения заболеваемости важно ежегодно проходить медосмотры. Молодоженам особенно рекомендуется проходить медосмотры, так как это важно для будущего Кыргызстана.

В нашей стране много инфекционных заболеваний, которые могут не проявляться внешне, и только анализы могут их выявить. Если один из партнеров имеет ВИЧ, он может передать его другому.

Почему важно сдавать анализы на онкомаркеры после 40 лет?

Если в ЖКТ имеются раны или язвы, их можно выявить с помощью гистологического анализа. У каждого человека есть онкоклетки, и их количество может увеличиваться при ослаблении иммунной системы. Рекомендуется сдавать анализы на онкомаркеры после 40 лет, чтобы своевременно выявлять возможные заболевания. Болезни ЖКТ занимают 4-е место по заболеваемости в Кыргызстане.

К сожалению, энергетические напитки могут способствовать развитию онкологических заболеваний, и их продажу следует запретить.

Также важно учитывать, что из-за высокого содержания минеральных удобрений наши арбузы могут не допускаться к ввозу в другие страны. В идеале, необходимо тщательно проверять каждый продукт, который мы потребляем.


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URL: https://www.vb.kg/438938
Теги:
Кыргызстан, здоровье, врачи
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