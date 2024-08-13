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Акыйкатчы призвала защитить права девушки с ОВЗ, пострадавшей от насилия

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Акыйкатчы (Омбудсмен) Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы принять безотлагательные меры для обеспечения соблюдения прав девушки с инвалидностью, пострадавшей от насилия в Иссык-Кульской области.

Джамиля Джаманбаева с особой тревогой восприняла сообщения об изнасиловании девушки с инвалидностью.

"Лица с инвалидностью, дети, пожилые люди - уязвимые слои населения. Они нуждаются в особой защите со стороны государства. Правоохранительные органы, а также соответствующие государственные органы должны принимать все меры по предотвращению таких преступлений. Лица, которые применяют насилие в отношении беспомощных лиц, должны понести наказание по всей строгости закона. Назрела острая необходимость взять под особый контроль обеспечение безопасности уязвимых слоев населения", - призвала Омбудсмен.

С первых дней, как поступило сообщение об изнасиловании девушки, сотрудники Института Акыйкатчы приняли необходимые меры для обеспечения защиты прав пострадавшей. Родителям девушки оказывается правовая и юридическая консультация.

Также сотрудники института посодействовали в предоставлении бесплатного адвоката, психолога.

Уполномоченный представитель Акыйкатчы в Иссык-Кульской области провел встречу с прокурором области, где призвал взять под личный контроль данное дело.

Родители пострадавшей девушки обратились к Омбудсмену с просьбой защитить права их дочери.

По словам матери, не все виновные в изнасиловании ее дочери задержаны.

"Моя дочь инвалид второй группы. Ее обманом посадили в машину, вывезли в горы и там изнасиловали. Ее били, угрожали, сломали ей ногу. Силой удерживали в кошаре несколько дней. Милиция не всех участников этого преступления задержала. Один из них все еще на свободе", - расплакалась мать девушки.

Она снова и снова переживает весь ужас, который испытала ее дочь, с горечью просит наказать виновников.

"Моя дочь, как ребенок, - добрая и ласковая. Сейчас она от всего вздрагивает, боится... Все, кто с ней сотворили такое, пусть получат свое наказание", - сказала она.

Акыйкатчы настоятельно призывает государственные органы принять безотлагательные меры для обеспечения защиты прав пострадавшей девушки, а также для оказания всесторонней помощи.

"Жертвы насилия нуждаются именно в поддержке со стороны государства. Требуется длительная реабилитация для пострадавших от насилия", - призвала Омбудсмен.


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URL: https://www.vb.kg/438940
Теги:
изнасилование, Кыргызстан, ЛОВЗ, акыйкатчы
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