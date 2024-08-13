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С 2030 года Узбекистан планирует экспортировать электроэнергию в Европу

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С 2030 года Узбекистан сможет экспортировать излишки вырабатываемой в стране "зеленой" электроэнергии в Европу – через Азербайджан. Об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в кулуарах первой встречи глав Минэнерго стран Центральной Азии в Астане, сообщает Report.az.

Поставки узбекской электроэнергии в Европу станут возможными в случае прокладки глубоководного кабеля по дну Каспийского моря. Проект трехсторонний: 1 мая в рамках Ташкентского инвестфорума Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем.

В случае реализации проекта электроэнергия из Узбекистана будет идти через Казахстан по общей энергосистеме Центральной Азии, далее по глубоководному кабелю по дну Каспия в Азербайджан, оттуда – в Грузию и далее по кабелю по дну Черного моря в Румынию, Венгрию и Болгарию.

По словам Мирзамахмудова, в Европу планируется экспортировать от 2 до 5 ГВт электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников (ВИЭ).

"До конца текущего года доведем общую мощность энергии, получаемую от ВИЭ, до уровня более 4 ГВт. К 2030 году этот показатель будет более 20 ГВт, из которых от двух до пяти ГВт будут идти на экспорт в Европу",- сказал глава Минэнерго Узбекистана.

Точный объем экспорта будет зависеть от мощности системы передачи электроэнергии и спроса европейских покупателей, добавил министр.

ℹ️ Ранее власти Узбекистана заявляли о планах довести к 2030 году объем "зеленой" электроэнергии до 30% от суммарной мощности вырабатываемого в стране электричества или до 27 ГВт. По прогнозам, в текущем десятилетии потребности в электроэнергии в Узбекистане вырастут с 83 млрд до 120 млрд киловатт-часов. Эту потребность планируется покрывать в первую очередь за счет возобновляемой энергии. Ожидается, что в 2024 году объем выработки "зеленой энергии" достигнет 13 млрд киловатт-часов, а ее доля в общем энергобалансе страны составит 15%.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/438942
Теги:
Европа, Узбекистан, экспорт, электричество
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