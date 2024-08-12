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В Кадамжае обсудили упрощение процедур гражданства для приграничных сел

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В городе Кадамжай Баткенской области состоялась рабочая встреча представителей Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, в ходе встречи основное внимание было уделено вопросам упрощения административных процедур и оформления документов, связанных с приемом в гражданство Кыргызской Республики жителей населенного пункта Кара-Жантак (Қораянтоқ), а также участков Жаны-Жер (Водил) и Очистное сооружение (Юқори водил), расположенных на кыргызско-узбекской государственной границе.

Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, что подчеркнуло стремление обеих сторон к продолжению и укреплению сотрудничества в данной области.


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URL: https://www.vb.kg/438944
Теги:
Баткенская область, Узбекистан, гражданство, Кыргызстан
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