Проверено 372,4 тыс. тонн подкарантинной продукции направленных на экспорт

Специалистами Департамента химизации, защиты и карантина растений Минводсельхозпрома КР на 1 августа 2024 года проконтролированы 372,4 тыс. тонн, 11 млн. 251 тыс. 486 штук, 1607,2 м3 подкарантинных продукций, идущих на экспорт - на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям.

По итогам 7 месяцев 2024 года в Российскую Федерацию экспортировано – 188 763 тонн, 11 млн. 20 тыс. 16 штук посадочного материала и 354 м3 различной подкарантинной продукции растительного происхождения.

Из них – капуста – 22580 тн, чеснок – 4061 тн, морковь – 19831 тн. Лук репчатый – 11632 тн, арбуз -4824 тн, абрикос – 10730 тн, черешня – 13295 тн, слива – 3089 тн, картофель – 5606 тн, клубника – 3155 тн, грецкие орехи – 18078 тн, саженцы ягодных культур – 291738 штук, декоративных культур – 161009 штук, саженцы плодовых культур – 2017581 штук, цветочные – 8226323 штук и другие.

Перед вывозом подкарантинная продукция проходит карантинную фитосанитарную экспертизу в лабораториях по карантину растений.

Со стороны Департамента по выявленным фитосанитарным нарушениям проводятся соответствующие меры согласно законодательству в сфере карантина растений.