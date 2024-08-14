Страны БРИКС и их партнеры могут начать использовать механизм трансграничных платежей, который основан на расчетной платформе BRICS Bridge. По мнению экспертов, эта платформа может стать альтернативой системе SWIFT и ускорить переход к цифровым валютам. "ВЭС 24" попросил прокомментировать данные события Артура Сулейманова, кандидата политических наук, эксперта-аналитика Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", доцента УГНТУ (г. Уфа).

– В последнее время все чаще говорят о том, что БРИКС планирует разработать свои финансовые механизмы, включая системы обмена банковскими сообщениями. Как это повлияет на сотрудничество между странами БРИКС и странами, которые не входят в объединение?

– Создание системы финансовых институтов в БРИКС – это вполне логичное и ожидаемое решение. Его обсуждают не первый год, но текущая геополитическая ситуация может стать катализатором для его ускоренного принятия.

Запад сам виноват в этом. Санкционные манипуляции, отключение России от платежной системы SWIFT, попытки изъятия российских финансовых активов в Европе – такие незаконные действия со стороны Запада подорвали авторитет сложившейся глобальной финансовой системы. Поэтому неудивительно, что на пространстве БРИКС происходит постепенная смена "долларового мышления" в сторону экономической регионализации.

Это проявляется в наращивании межгосударственных расчетов в национальных валютах и разработке альтернативных платежных систем.

С 2014 года усиливается внешнее давление Запада на Бразилию, что выражается в зависимости от торговых отношений с США, экспорта энергоресурсов и изменчивости цен на мировых рынках. Еще весной 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе визита в Китай призвал создать альтернативную американскому доллару валюту для расчетов между странами БРИКС.

Индия, которую традиционно относят к партнерам США, также заинтересована в ослаблении зависимости от американской валюты. Индия активно продолжает интернационализировать свою национальную валюту (рупию). Еще в июле 2022 года Резервный банк Индии представил специальную систему расчетов в рупиях для развития международной торговли (счета Vostro).

Запуск системы обмена финансовыми сообщениями – это основа формирующихся финансовых институтов БРИКС. Если до этого момента большинство трансграничных транзакций проводилось с использованием SWIFT, то сейчас появляется альтернатива. Новый механизм, который зарождается на пространстве БРИКС, будет популярен и за его пределами. Полагаю, что так формируется новая геоэкономическая реальность, которая изменит глобальную торговую среду и снизит зависимость экономик от доллара.

Такая основа необходима для дальнейшего углубления экономического сотрудничества на пространстве БРИКС и формирования в будущем новых валютных зон. Отмечу, что сегодня рассматриваются несколько вариантов, в том числе принятие валюты одной из стран-участниц региональной группировки и даже создание единой корзины БРИКС.