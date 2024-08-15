Погода
$ 85.78 - 86.23
€ 92.97 - 93.90

Поисковики Беларуси ищут родных красноармейца Копманова Бегумкула из Багиша

371  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" сообщили, что при уточнении данных по медальону на имя Атажанова Пермата, который был найден в Слонимском районе России несколько дней назад, выяснилось, что в том же районе в 1973 году поисковиками был поднят еще один медальон на имя другого нашего земляка, и тоже из Джалал-Абадской области - Копманова Бегумкула, уроженца села Багиш. Белорусские поисковики считают, что его родным так и не сообщили о том, что он погиб, а на место захоронения никто не приезжал. Поэтому они просят помощи в розыске родных и земляков солдата. Об этом нам рассказал руководитель поискового объединения белорусских поисковиков "Батьковщина" Александр Дударенок.

По его словам, 5 июля 1973 года при строительстве асфальтного завода в 2 км северо-западнее города Слонима были обнаружены останки трех воинов Красной Армии. Там же был найден один опознавательный медальон. Данные о личностях погибших устанавливались при участии экспертов криминалистов по тексту вкладыша, находившегося в медальоне. И вот что на нем было написано:

КОПМАНОВ Бегумкул, красноармеец, 1919 г.р. Уроженец: Киргизской. ССР, Джалалабатская область, г. Джалалабат, Октябрьск. район, Багишский с/совет, д. Багиш. Адрес семьи: Манкулов Копман, Киргизской. ССР, Джалалабат. область, г. Джалалабат, Октябрьск. район, Багишский с/совет, д. Багиш. Мобилизован Октябрьским РВК. Числился пропавшим без вести в 1941 г. Переучтен как погибший в июне 1941 г. (ЦАМО: фонд 58, опись 952587, дело 4, листы 612, 613).

Напомним, в Беларуси поисковиками недавно был найден медальон красноармейца из Сузака времен ВОВ Атажанова Пермата. Поисковое движение Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш" просит кыргызстанцев помочь в поиске его родных или односельчан.

Контакты поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш": +996-555-923-603 или ptahasvet@mail.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438961
Теги:
Беларусь, ВОВ, Кыргызстан, поиски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  