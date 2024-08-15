Поисковики Беларуси ищут родных красноармейца Копманова Бегумкула из Багиша

Представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" сообщили, что при уточнении данных по медальону на имя Атажанова Пермата, который был найден в Слонимском районе России несколько дней назад, выяснилось, что в том же районе в 1973 году поисковиками был поднят еще один медальон на имя другого нашего земляка, и тоже из Джалал-Абадской области - Копманова Бегумкула, уроженца села Багиш. Белорусские поисковики считают, что его родным так и не сообщили о том, что он погиб, а на место захоронения никто не приезжал. Поэтому они просят помощи в розыске родных и земляков солдата. Об этом нам рассказал руководитель поискового объединения белорусских поисковиков "Батьковщина" Александр Дударенок.

По его словам, 5 июля 1973 года при строительстве асфальтного завода в 2 км северо-западнее города Слонима были обнаружены останки трех воинов Красной Армии. Там же был найден один опознавательный медальон. Данные о личностях погибших устанавливались при участии экспертов криминалистов по тексту вкладыша, находившегося в медальоне. И вот что на нем было написано:

КОПМАНОВ Бегумкул, красноармеец, 1919 г.р. Уроженец: Киргизской. ССР, Джалалабатская область, г. Джалалабат, Октябрьск. район, Багишский с/совет, д. Багиш. Адрес семьи: Манкулов Копман, Киргизской. ССР, Джалалабат. область, г. Джалалабат, Октябрьск. район, Багишский с/совет, д. Багиш. Мобилизован Октябрьским РВК. Числился пропавшим без вести в 1941 г. Переучтен как погибший в июне 1941 г. (ЦАМО: фонд 58, опись 952587, дело 4, листы 612, 613).

Напомним, в Беларуси поисковиками недавно был найден медальон красноармейца из Сузака времен ВОВ Атажанова Пермата. Поисковое движение Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш" просит кыргызстанцев помочь в поиске его родных или односельчан.

Контакты поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш": +996-555-923-603 или ptahasvet@mail.ru