Погода
$ 85.80 - 86.25
€ 92.97 - 93.90

Темпы роста сбора урожая в этом году превышают показатели прошлого года

47  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Темпы сбора урожая в этом году находятся на более высоком уровне, чем в прошлом году - рассказали в Минсельхозе Кыргызстана.

Например, картофеля собрано 201,7 тыс. тонн, что на 10,2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила 174,0 т/га, что на 4,8 т/га выше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель – 188,0 ц/га в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Также хорошими идут темпы уборки овощей и бахчевых культур – собрано 423,1 и 175,0 тыс. тонн, что на 115,0 тыс. тонн выше показателя прошлого года.

В уборке зерновых культур работают 845 комбайнов, что на 53 больше, чем в прошлом году. В регионах убрано 345,5 тыс. га зерновых культур (пшеница и ячмень), или 70,2%, что на 72,2 тыс. га больше, чем в прошлом году.

- 182,8 тыс. га пшеницы, или 76,0%, на 41,8 тыс. га больше, чем в прошлом году;

- ячменя 160,7 тыс. га - 64,5%, или на 30,4 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Средняя урожайность пшеницы составляет 29,3 ц/га, ячменя - 25,8 ц/га, что на 6,3-4,4 ц/га выше прошлогоднего показателя.

Зерновых (пшеница, ячмень) в бункерном весе собрано 949,9 тыс. тонн, что на 345,8 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

- пшеницы - собрано 535,6 тыс. тонн, или больше на 210,6 тыс. тонн;

- ячменя - собрано 414,3 тыс. тонн, что на 135,2 тыс. тонн больше.

Фермеры Чуйской, Джалал-Абадской и Таласской областей при использовании передовой агротехники при посеве пшеницы получают в среднем 32,0 т/га.

На данный момент в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской областях начинают сажать кукуруз на силос, овощи и т.д. культуру для второго урожая на участках, где уборка зерновых культур завершена.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438963
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  