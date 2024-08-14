Темпы роста сбора урожая в этом году превышают показатели прошлого года

Темпы сбора урожая в этом году находятся на более высоком уровне, чем в прошлом году - рассказали в Минсельхозе Кыргызстана.

Например, картофеля собрано 201,7 тыс. тонн, что на 10,2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила 174,0 т/га, что на 4,8 т/га выше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель – 188,0 ц/га в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Также хорошими идут темпы уборки овощей и бахчевых культур – собрано 423,1 и 175,0 тыс. тонн, что на 115,0 тыс. тонн выше показателя прошлого года.

В уборке зерновых культур работают 845 комбайнов, что на 53 больше, чем в прошлом году. В регионах убрано 345,5 тыс. га зерновых культур (пшеница и ячмень), или 70,2%, что на 72,2 тыс. га больше, чем в прошлом году.

- 182,8 тыс. га пшеницы, или 76,0%, на 41,8 тыс. га больше, чем в прошлом году;

- ячменя 160,7 тыс. га - 64,5%, или на 30,4 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Средняя урожайность пшеницы составляет 29,3 ц/га, ячменя - 25,8 ц/га, что на 6,3-4,4 ц/га выше прошлогоднего показателя.

Зерновых (пшеница, ячмень) в бункерном весе собрано 949,9 тыс. тонн, что на 345,8 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

- пшеницы - собрано 535,6 тыс. тонн, или больше на 210,6 тыс. тонн;

- ячменя - собрано 414,3 тыс. тонн, что на 135,2 тыс. тонн больше.

Фермеры Чуйской, Джалал-Абадской и Таласской областей при использовании передовой агротехники при посеве пшеницы получают в среднем 32,0 т/га.

На данный момент в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской областях начинают сажать кукуруз на силос, овощи и т.д. культуру для второго урожая на участках, где уборка зерновых культур завершена.