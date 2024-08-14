ГКНБ вернул государству земельный участок на 15 млн сомов в Кызыл-Кие

На баланс муниципальной собственности возвращен ранее незаконно приватизированный земельный участок в центре Кызыл-Кии площадью 0,10 га. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, участок, включающий заведение общественного питания, имеет оценочную стоимость более 15 млн сомов.

ГКНБ продолжает работы, направленные на выявление аналогичных фактов незаконной приватизации государственных земель, зданий и сооружений в частную собственность, а также принимаются меры по их возврату на баланс государства.