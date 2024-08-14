Погода
$ 85.80 - 86.25
€ 92.97 - 93.90

ГКНБ вернул государству земельный участок на 15 млн сомов в Кызыл-Кие

324  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На баланс муниципальной собственности возвращен ранее незаконно приватизированный земельный участок в центре Кызыл-Кии площадью 0,10 га. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, участок, включающий заведение общественного питания, имеет оценочную стоимость более 15 млн сомов.

ГКНБ продолжает работы, направленные на выявление аналогичных фактов незаконной приватизации государственных земель, зданий и сооружений в частную собственность, а также принимаются меры по их возврату на баланс государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438965
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, земельный участок, Кызыл-Кия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  