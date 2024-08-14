ГНС собрала 1,2 млрд сомов акцизного налога на безалкогольные напитки

За 7 месяцев Государственная налоговая служба собрала 1 млрд 201,7 млн сомов акцизного налога на безалкогольные напитки. В том числе 566,3 млн сомов поступило акцизного налога от производства на территории страны и 635,3 млн сомов - акцизного налога от импорта из государств-членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сбор акцизного налога на безалкогольные напитки увеличился на 281,6%, прирост составил более 775 млн сомов.

Основным фактором такого роста стало введение в 2024 году обязательной маркировки акцизными марками воды, включая минеральную и газированную, содержащую добавки сахара или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества, отнесенные к товарной позиции ТН ВЭД 2202.

Напомним, что с 1 июля 2022 года производство и импорт данной продукции на территории Кыргызской Республики облагаются акцизным налогом.