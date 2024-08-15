Сравнительный анализ цен в Кыргызстане, России и Казахстане

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР был проведен мониторинг сравнительных цен на продукты питания в Кыргызстане и зарубежных странах, таких как Российская Федерация и Казахстан.

В результате было установлено, что цены на продовольственные товары в сопоставимых городах Кыргызской Республики на 14,7% ниже рыночных цен соседней Республики Казахстан и на 15,2% ниже, чем в Российской Федерации.

Напомним также, что по сравнению с предыдущей неделей цены на продовольственные товары сопоставимых городах Кыргызской Республики выросли на 0,02%, в соседней Республике Казахстан рыночные цены выросли на 0,1%, а в Российской Федерации на 1,2%.

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