Работы с вредными организмами провели на площади 410,4 тысяч га

Ежегодно специалистами Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проводятся маршрутные исследования (мониторинг) на вредителей, болезни и сорняки сельскохозяйственных культур.

На 1 августа 2024 года по республике обследовано 591,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий, фермерами проведены химические обработки против вредителей и болезней на площади 192,4 тыс. га; химические обработки против сорняков проведены на площади 218,0 тыс. га.

Всего работы по борьбе с вредными организмами проведены на площади 410,4 тыс. га.

Насекомые-вредители: во всем мире обитает до 8 миллионов видов насекомых, и более 700 тысяч из них являются вредителями сельского хозяйства. В условиях Кыргызстана встречается более 150 видов опасных вредителей сельскохозяйственных культур.

Болезни сельскохозяйственных культур: на земном шаре встречается более 30 000 болезней растений. В сельском хозяйстве Кыргызстана насчитывается более 70 видов.

Сорняки: В мире насчитывается более 280 000 видов сорняков. В Кыргызстане встречается более 300 видов, наносящих серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам.

Ежегодно на территории нашей республики регистрируются саранча которая считается особо опасной, американская белая бабочка, колорадский жук, на зерновых - зерновая жужелица, клоп-черепашка, на хлопчатнике – клещи, совки и вши, на многолетних травах-фитономус, на плодовых деревьях - плодожорка, шелкопряд, на сахарной свекле – блошка, долгоносик, на овощах – томат и многое другое. Из болезней в республике распространены ржавчина, белая гниль, черная оспа, чесотка, пероноспороз.