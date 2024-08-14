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Министр обороны Бекболотов обсудил вопросы военного образования в Нарыне

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- Светлана Лаптева
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Министр обороны КР генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов совершил рабочую поездку в Нарынскую область.

В рамках поездки, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов встретился с полномочным представителем президента КР в Нарынской области Алтынбеком Эргешовым, с которым обсудили вопросы военно-патриотического воспитания молодежи в регионе, а также совместные проекты сотрудничества в сфере военного образования и безопасности.

В ходе встречи была подчёркнута важность укрепления совместного сотрудничества и координации усилий на местном уровне для решения задач по обеспечению военной безопасности государства.

Также Министр обороны КР проверил состояние строительства Кочкорского районного военного комиссариата.


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URL: https://www.vb.kg/438983
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
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