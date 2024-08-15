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В Южной Корее собака ищет клопов в багаже вернувшихся с Олимпиады

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В аэропорту Инчхон в Южной Корее багаж всех прибывающих из Парижа обследует собака - она ищет клопов. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году столицу Франции атаковали постельные клопы, из-за чего СМИ и власти забили тревогу. При этом в 2017–2022 году вредители жили в доме каждой десятой семьи. Таким образом, нашествие насекомых началось еще несколько лет назад. Бороться с клопами сложно, так как они устойчивы ко многим средствам, а дезинфекция не по карману семьям с низкими доходами.

Чтобы не допустить распространения насекомых, власти Южной Кореи решили усилить контроль в аэропорту. Пока что кинологам удалось обучить искать клопов только одну собаку - талантливой ищейкой оказался двухлетний бигль Сесо.

Пес распознает вредителей по феромонам, которые они выделяют, и может обследовать гостиничный номер за две минуты. Сесо будет искать клопов в Инчхоне до 8 сентября.

Отметим, Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Победу в медальном зачете одержала сборная США. Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Источник: Сноб


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URL: https://www.vb.kg/438984
Теги:
аэропорт, Южная Корея, Франция, животные, Олимпийские игры
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