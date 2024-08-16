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В Бакай-ате нарушили Положение об охране подземных вод в КР

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- Светлана Лаптева
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Служба земельного и водного надзора при Министерстве водного ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провела проверку Бакай-Атинского районного центра общей врачебной практики Таласской области и выявила нарушения законодательства.

Бакай-Атинский районный центр общей врачебной практики нарушил требования "Положения об охране подземных вод в Кыргызской Республике", утвержденного постановлением Правительства КР от 2 марта 2015 года №92.

По итогам проверки был составлен акт проверки и выдано письменное предписание об устранении нарушений. Кроме того, за пользование подземными водами без разрешительных документов в соответствии со статьей 91 Водного кодекса Кыргызской Республики предъявлен иск в размере 62 208 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/438991
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