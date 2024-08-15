Регистрация мобильных устройств в Кыргызстане: что нужно знать

В соответствии с постановлением кабинета министров КР в целях защиты от использования контрафактных телефонов, на территории Кыргызской Республики внедрена Государственная система идентификации мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, государственная система идентификации (ГСИ) - представляет собой комплексную систему, предназначенную для контроля стандартов, ввозимых в Кыргызскую Республику устройств с поддержкой SIM-карты, а также обеспечения уплаты всех сборов за регистрацию устройств, таможенных пошлин и налогов, применимых в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Оплата за регистрацию мобильных устройств в ГСИ, а также таможенных пошлин и налогов возложена на импортеров мобильных устройств и дальнейшая реализация физическим лицам осуществляется на безвозмездной основе.

Согласно пункту 17-1 вышеуказанного постановления физическое лицо может ввозить на территорию Кыргызской Республики не более 2 мобильных устройств в год для личного пользования на безвозмездной основе.

Лицам, приобретающим устройства за пределами Кыргызской Республики (например, если телефон был привезен с собой из-за границы или заказан онлайн на международных маркетплейсах за пределами КР) необходимо зарегистрировать на сайте.

"Лицам, приобретающим устройства внутри Кыргызской Республики, нет необходимости самостоятельно регистрировать устройство. Перед покупкой мобильных устройств, необходимо проверять, зарегистрированы ли они в ГСИ набрав *5656# на своем телефоне, на сайте "www.imei.kg" или через приложение операторов связи Билайн, Мега, О!.

При этом отмечаем, что все мобильные устройства граждан КР которые использовались до запуска системы ГСИ (до 25 июня 2024 года) автоматически были внесены в белый список т.е. не будут отключены от сети операторов связи.

Согласно постановлению Кабинета Министров КР №421 от 24 июля 2024 года все незарегистрированные мобильные устройства, завезенные в Кыргызскую Республику до 25 июня 2024 года без подтверждающих документов будут отключены от сети операторовсвязи 16 августа 2024 года.

Чтобы быть на связи просим Вас зарегистрировать мобильные устройства до 15 августа текущего года", - говорится в сообщении ведомства.