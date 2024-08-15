Производители сухофруктов в КР расширяют международное сотрудничество

Кто бы мог подумать, что обычная упаковка сушеных абрикосов, случайно обнаруженная на полке супермаркета в США, станет вирусным хитом в социальных сетях и откроет новые горизонты для кыргызстанских производителей? Именно так случилось с компанией "Алтын Аймак", продукция которой теперь известна далеко за пределами нашей страны.

Чтобы помочь таким компаниям, как "Алтын Аймак", и поддержать развитие экспорта сельхозпродукции в целом, ПРООН в сотрудничестве с ОсОО "Эркин Консалт" запускает новый проект, направленный на поддержку производителей сухофруктов, сушеных ягод и орехов в Баткенской, Жалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. Основная цель – улучшение цепочек добавленной стоимости и повышение конкурентоспособности целевых продуктов и компаний из Кыргызстана на международных рынках.

Вызовы и возможности

Директор ОсОО "Эркин Консалт", Айбек Маражапов, отметил, что сухофрукты, сушеные ягоды и орехи из Кыргызстана славятся своим натуральным вкусом, однако, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке, местным производителям необходимо решить ряд проблем:

• Отсутствие сертификатов на сады и производство: Многие фермеры и перерабатывающие компании не имеют необходимых сертификатов, что значительно снижают экспортный потенциал целевых продуктов.

• Низкое качество продукции: Несоблюдение требований стандартов к производству и продукции, ограниченные знания о рыночных требованиях.

• Ограниченные возможности: Недостаток информации о новых рынках и современных методах продаж.

"Производственные помещения, кустарное и устаревшее оборудование и низкие объемы производства – это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются наши производители", – говорит Маражапов. Он также подчеркнул необходимость обучения компаний-экспортеров целевых продуктов онлайн-торговли и управления экспортными процессами.

Фокус на развитии и устойчивости

По итогам открытого конкурса для участия в проекте отобраны семь экспортоориентированных компаний. Критерии отбора включали высокий потенциал развития и значительные производственные показатели.

После проведения оценки потребностей производителей целевых продуктов проект предоставит им необходимую поддержку, включая обучение, индивидуальные экспертные консультации, улучшение производственной инфраструктуры и помощь в выходе на новые рынки.

"Мы стремимся расширить экономические возможности производителей, внедрить инновации и модернизировать технологии производства целевой продукции с высокой добавленной стоимостью", – отмечает координатор проекта "Содействие торговле" ПРООН в КР Айсулуу Мамбетказиева.

Положительные перспективы

В рамках проекта планируется создать минимум 100 новых рабочих мест, не менее половины из которых будут предоставлены женщинам. Более 120 фермеров и специалистов перерабатывающих предприятий получат необходимые знания и навыки. Особое внимание уделяется вопросам гендерного равенства, участию людей с инвалидностью и экологической устойчивости.

Инициатива финансируется Правительством Финляндии и осуществляется в рамках проекта ПРООН "Содействие торговле в Центральной Азии". Эта инициатива представляет собой важный шаг к укреплению экономической стабильности и устойчивого развития в Кыргызстане, предоставляя местным производителям возможность выйти на новые международные рынки и повысить качество своей продукции.