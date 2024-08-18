В России найден котелок с именем бойца из Кыргызстана

В России поисковым отрядом "Память" имени Игоря Щербакова во время очередного выезда на местность северо-западнее села Хитровка Дмитровского района Орловской области найдены останки воинов Великой Отечественной войны, многие с медальонами, а также котелок, на котором выбито имя "Комаров Михаил Трофимович". Сверка данных показала, что котелок принадлежал уроженцу села Новопокровка Кантского района, Фрунзенской области, сержанту 162 стрелковой дивизии. Поисковики просят помочь в поиске родных солдата.

- Мы просим откликнуться родных и земляков Михаила Трофимовича Комарова, 1922 года рождения, уроженца села Новопокровка Кантского района. Согласно данным ОБД "Мемориал", он был призван Фрунзенским РВК, и служил сержантом в 162 стрелковой дивизии. Там же в документах указано, что он "убит в бою 17 марта 1943 года в районе северо-западнее деревни Хитровка Дмитровского района Курской области (ныне Орловской).

Отец Трофим проживал в одном документе написано - Челябинская обл., Каргапольский р-н., Журавлевский с/с., в другом село Новопокровка Кантский район.

Мы пытались найти родных, но к сожалению, пока никто не откликнулся. 10 ноября 2020 года прошло перезахоронение останков Михаила Трофимовича Комарова в братской могиле деревни Мошки.

Возможно, по месту рождения, а это Новопокровка Кантского района, проживают другие его родственники. И в Книге "Памяти Кыргызстана" боец должен быть увековечен, как погибший и захороненный уже с новым местом братского захоронения", - рассказал представитель отряда Сергей Бара.

Контакты поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш": 0555-923-603, ptahasvet@mail.ru