Погода
$ 85.75 - 86.23
€ 93.60 - 94.60

В России найден котелок с именем бойца из Кыргызстана

496  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России поисковым отрядом "Память" имени Игоря Щербакова во время очередного выезда на местность северо-западнее села Хитровка Дмитровского района Орловской области найдены останки воинов Великой Отечественной войны, многие с медальонами, а также котелок, на котором выбито имя "Комаров Михаил Трофимович". Сверка данных показала, что котелок принадлежал уроженцу села Новопокровка Кантского района, Фрунзенской области, сержанту 162 стрелковой дивизии. Поисковики просят помочь в поиске родных солдата.

- Мы просим откликнуться родных и земляков Михаила Трофимовича Комарова, 1922 года рождения, уроженца села Новопокровка Кантского района. Согласно данным ОБД "Мемориал", он был призван Фрунзенским РВК, и служил сержантом в 162 стрелковой дивизии. Там же в документах указано, что он "убит в бою 17 марта 1943 года в районе северо-западнее деревни Хитровка Дмитровского района Курской области (ныне Орловской).

Отец Трофим проживал в одном документе написано - Челябинская обл., Каргапольский р-н., Журавлевский с/с., в другом село Новопокровка Кантский район.

Мы пытались найти родных, но к сожалению, пока никто не откликнулся. 10 ноября 2020 года прошло перезахоронение останков Михаила Трофимовича Комарова в братской могиле деревни Мошки.

Возможно, по месту рождения, а это Новопокровка Кантского района, проживают другие его родственники. И в Книге "Памяти Кыргызстана" боец должен быть увековечен, как погибший и захороненный уже с новым местом братского захоронения", - рассказал представитель отряда Сергей Бара.

Контакты поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш": 0555-923-603, ptahasvet@mail.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438997
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  