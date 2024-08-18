Погода
$ 85.75 - 86.23
€ 93.60 - 94.60

Кыргызстан и Хакасию сближает взаимное уважение к культуре и истории

141  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Ничто так не сближает народы, как взаимное уважение к национальной культуре и истории. Именно это сейчас характеризует отношения двух братских республик." - пишет в своей статье журналист из Хакасии Андрей Петров. Он рассказывает о том, что в посёлке Усть-Абакан, что расположен в нескольких километрах от столицы республики, новая улица названа в честь знаменитого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. А одна из улиц города Токмока Чуйской области Кыргызстана в скором времени получит имя великого хакасского учёного Николая Катанова.

В прошлом году в Кыргызстане и других странах СНГ широко праздновали 95-летие со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова. В Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова с большим успехом работала фотовыставка, посвящённая этому юбилею, организованная совместно с кыргызской диаспорой. Тогда же правление Хакасской региональной общественной организации Народный улус кыргызов "Ордо" вышло с инициативой назвать одну из улиц Усть-Абакана именем известного во всём мире прозаика, драматурга и общественного деятеля Кыргызстана. Руководство этого объединения, хорошо известного своей активной, разносторонней деятельностью, направленной на укрепление межнационального мира и согласия в нашей республике, обратилось к главе Усть-Абакана Нине Леонченко.

- Творческое наследие Чингиза Айтматова по своей значимости для нас сравнимо с народным эпосом "Манас". Кыргызы так и говорят: первое тысячелетие прошло под знаком героической истории о великом воине, второе - под знаком Чингиза Айтматова. Практически все произведения этого великого писателя экранизированы, а книги переведены на 176 языков мира и опубликованы в 128 странах. Мы попросили рассмотреть наше предложение, одобренное представителями проживающей на территории Хакасии кыргызской диаспоры (в настоящее время это более двух тысяч человек), творческой интеллигенцией Кыргызстана и семьёй Чингиза Айтматова, - рассказал помощник председателя ХРОО НУК "Ордо" Алмасхан Байдалиев.

По его словам, в случае положительного решения властей муниципалитета, общественная организация берёт на себя обязательство проработать вопрос о наименовании одной из улиц города Токмока в Кыргызстане именем Николая Фёдоровича Катанова - российского тюрколога, профессора Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии, доктора сравнительного языкознания, этнографа, фольклориста и общественного деятеля. Выбор был сделан осознанно, ведь он по праву считается первым хакасским учёным, великим сыном родной земли.

В мае этого года инициатива общественников была одобрена - имя Чингиза Торекуловича Айтматова было присвоено улице в новом районе Усть-Абакана. В июне администрация посёлка уведомила о принятом решении второго секретаря представительства МИД России в городе Красноярске Дениса Макина. Дипломаты проинформировали об этом чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в России.

Нашей страной значительное внимание уделяется формированию связей между тюркскими народами как в России, так и в остальном мире, поддержанию их уникальной национальной самоидентичности.

Глава Усть-Абакана Нина Леонченко уточнила, что район, в котором будет находиться улица Чингиза Айтматова, расположен недалеко от федеральной автотрассы "Енисей". Муниципалитет сформировал и поставил на кадастровый учёт земельные участки, которые в конце августа начнут выдавать льготным категориям граждан. После этого на новой улице начнут появляться уютные дома усть-абаканцев, и топонимический объект приобретёт зримые очертания.

Алмасхан Байдалиев рассказал о том, что 5 августа мэр Токмока Максат Нусувалиев и городской Совет депутатов одобрили предложение кыргызской диаспоры в Хакасии о присвоении одной из городских улиц имени Николая Фёдоровича Катанова. В настоящий момент резолюция муниципальных властей проходит процедуру общественного обсуждения. Результат станет известен в сентябре. Наш собеседник уверен, что жители города примут правильное решение, способствующее дальнейшему укреплению и расширению культурных и деловых связей между Кыргызстаном и Хакасией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438999
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  