Кыргызстан и Хакасию сближает взаимное уважение к культуре и истории

"Ничто так не сближает народы, как взаимное уважение к национальной культуре и истории. Именно это сейчас характеризует отношения двух братских республик." - пишет в своей статье журналист из Хакасии Андрей Петров. Он рассказывает о том, что в посёлке Усть-Абакан, что расположен в нескольких километрах от столицы республики, новая улица названа в честь знаменитого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. А одна из улиц города Токмока Чуйской области Кыргызстана в скором времени получит имя великого хакасского учёного Николая Катанова.

В прошлом году в Кыргызстане и других странах СНГ широко праздновали 95-летие со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова. В Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова с большим успехом работала фотовыставка, посвящённая этому юбилею, организованная совместно с кыргызской диаспорой. Тогда же правление Хакасской региональной общественной организации Народный улус кыргызов "Ордо" вышло с инициативой назвать одну из улиц Усть-Абакана именем известного во всём мире прозаика, драматурга и общественного деятеля Кыргызстана. Руководство этого объединения, хорошо известного своей активной, разносторонней деятельностью, направленной на укрепление межнационального мира и согласия в нашей республике, обратилось к главе Усть-Абакана Нине Леонченко.

- Творческое наследие Чингиза Айтматова по своей значимости для нас сравнимо с народным эпосом "Манас". Кыргызы так и говорят: первое тысячелетие прошло под знаком героической истории о великом воине, второе - под знаком Чингиза Айтматова. Практически все произведения этого великого писателя экранизированы, а книги переведены на 176 языков мира и опубликованы в 128 странах. Мы попросили рассмотреть наше предложение, одобренное представителями проживающей на территории Хакасии кыргызской диаспоры (в настоящее время это более двух тысяч человек), творческой интеллигенцией Кыргызстана и семьёй Чингиза Айтматова, - рассказал помощник председателя ХРОО НУК "Ордо" Алмасхан Байдалиев.

По его словам, в случае положительного решения властей муниципалитета, общественная организация берёт на себя обязательство проработать вопрос о наименовании одной из улиц города Токмока в Кыргызстане именем Николая Фёдоровича Катанова - российского тюрколога, профессора Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии, доктора сравнительного языкознания, этнографа, фольклориста и общественного деятеля. Выбор был сделан осознанно, ведь он по праву считается первым хакасским учёным, великим сыном родной земли.

В мае этого года инициатива общественников была одобрена - имя Чингиза Торекуловича Айтматова было присвоено улице в новом районе Усть-Абакана. В июне администрация посёлка уведомила о принятом решении второго секретаря представительства МИД России в городе Красноярске Дениса Макина. Дипломаты проинформировали об этом чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в России.

Нашей страной значительное внимание уделяется формированию связей между тюркскими народами как в России, так и в остальном мире, поддержанию их уникальной национальной самоидентичности.

Глава Усть-Абакана Нина Леонченко уточнила, что район, в котором будет находиться улица Чингиза Айтматова, расположен недалеко от федеральной автотрассы "Енисей". Муниципалитет сформировал и поставил на кадастровый учёт земельные участки, которые в конце августа начнут выдавать льготным категориям граждан. После этого на новой улице начнут появляться уютные дома усть-абаканцев, и топонимический объект приобретёт зримые очертания.

Алмасхан Байдалиев рассказал о том, что 5 августа мэр Токмока Максат Нусувалиев и городской Совет депутатов одобрили предложение кыргызской диаспоры в Хакасии о присвоении одной из городских улиц имени Николая Фёдоровича Катанова. В настоящий момент резолюция муниципальных властей проходит процедуру общественного обсуждения. Результат станет известен в сентябре. Наш собеседник уверен, что жители города примут правильное решение, способствующее дальнейшему укреплению и расширению культурных и деловых связей между Кыргызстаном и Хакасией.