Погода
$ 85.80 - 86.23
€ 93.72 - 94.46

В Минсельхозе обсудили, что делать с плодами и ягодами, оставшихся в садах

214  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась встреча Экспертного совета по развитию перерабатывающей промышленности, увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, развитию зеленого сельского хозяйства и адаптации к изменению климата.

На встрече обсуждались следующие вопросы:

[list]Экспертный совет оказывает содействие в продвижении переработки в сельском хозяйстве, выполнении указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики" от 22 июля 2024 года № 202, увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции в 2 раза к 2030 году, а также в реализации мероприятий по переработке не менее 50 процентов сельскохозяйственной продукции к 2040 году организовано.

Определение основных направлений, которые могут быть реализованы во 2-м полугодии, разработка плана мероприятий и уточнение ответственных сторон при реализации определенных направлений;

В ходе обсуждения по открытию региональных кластеров были рассмотрены актуальные вопросы о том, как можно решить проблемы с плодами и ягодами, оставшихся на полях или в саду.

Министерство перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства приглашает к сотрудничеству заинтересованные стороны в реализации инвестиционных проектов в сфере переработки. Для связи: 0312661229; 0555508220, nurdinova.jypara@mail.ru.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439001
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  