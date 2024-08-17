В Минсельхозе обсудили, что делать с плодами и ягодами, оставшихся в садах

В министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась встреча Экспертного совета по развитию перерабатывающей промышленности, увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, развитию зеленого сельского хозяйства и адаптации к изменению климата.

На встрече обсуждались следующие вопросы:

[list]Экспертный совет оказывает содействие в продвижении переработки в сельском хозяйстве, выполнении указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики" от 22 июля 2024 года № 202, увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции в 2 раза к 2030 году, а также в реализации мероприятий по переработке не менее 50 процентов сельскохозяйственной продукции к 2040 году организовано.

Определение основных направлений, которые могут быть реализованы во 2-м полугодии, разработка плана мероприятий и уточнение ответственных сторон при реализации определенных направлений;

В ходе обсуждения по открытию региональных кластеров были рассмотрены актуальные вопросы о том, как можно решить проблемы с плодами и ягодами, оставшихся на полях или в саду.

Министерство перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства приглашает к сотрудничеству заинтересованные стороны в реализации инвестиционных проектов в сфере переработки. Для связи: 0312661229; 0555508220, nurdinova.jypara@mail.ru.