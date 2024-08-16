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В Оше боксер Мунарбек Сейитбек уулу и тренер получили квартиры

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- Бермет Таалайбекова
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В Оше встретили спортсменов, принимавших участие в летних Олимпийских играх в Париже: серебряного призёра боксёра - Мунарбека Сейитбека уулу, бронзового призёра по греко-римской борьбе Акжола Махмудова и дзюдоиста Кубанычбека Айбек уулу, а также их тренеров. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в мероприятии чествования приняли участие мэр города Оша Бакытбек Жетигенов, полномочный представитель президента КР в Ошской области Эльчибек Джантаев, жители города, спортсмены и их болельщики.

Бакытбек Жетигенов поздравил участников Олимпийских игр и наградил их денежными и ценными подарками.

От имени мэрии города Ош серебряному призёру Олимпийских игр Мунарбеку Сейитбеку уулу вручили ключи от 3-комнатной квартиры и 1 миллион сомов. Его тренер Беганас Султанбаев получил 2-комнатную квартиру и 500 тысяч сомов. Ещё один тренер, Турдалы Оморов получил сертификат на 500 тысяч сомов.

Также за завоевание бронзовой медали по греко-римской борьбе Акжол Махмудов был награждён 1 миллионом сомов, его тренер Мейрамбек Ахметов - 200 тысяч сомов. Дзюдоист Кубанычбек Айбек уулу получил 250 тысяч сомов, а его тренер Бакыт Юсупов - 100 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/439003
Теги:
бокс, награда, Ош, денежное вознаграждение, Олимпийские игры
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