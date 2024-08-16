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Кыргызстан ввел временный запрет на экспорт лома и отходов черных металлов

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Председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызстана лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), от 15.08.2024 г. № 476.

По данным документа, установлен временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз (экспорт) из КР лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета.

Государственной таможенной службе при Министерстве финансов и Пограничной службе ГКНБ поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/439008
Теги:
Кыргызстан
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