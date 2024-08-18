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В Кыргызстане начали выращивать новый сорт фасоли "Хельда"

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- Светлана Лаптева
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В настоящее время специалисты Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства продолжают проводить полевую инспекцию семенных посевов сельскохозяйственных культур с целью сертификации.

Фермеры Таласской области в основном занимаются выращиванием фасоли, но за последние три десятилетия из-за отсутствия селекции и семеноводства развития не было, что привело к снижению урожайности и качества продукции.

Для решения этой проблемы, Минсельхоз КР совместно с немецким партнером организовало поставку нового перспективного сорта фасоли под названием Хельда в объеме 7 тонн - репродукции суперэлита. Семена были посеяны на участках семеноводческих, фермерских хозяйств и Бакай-Атинском сортоиспытательном участке.

Ожидаемая средняя урожайность нового сорта составляет около 3 тонны на гектар, что в два или три раза превышает урожайность местных сортотипов, которую выращивают фермеры Таласской области. Ожидается, что внедрение в производство нового сорта позволит фермерам Таласской области увеличить урожай в разы, повысить производство и прибыль, выйти на стабильный экспорт, а также обновить семенной фонд в ближайшие годы.


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URL: https://www.vb.kg/439015
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