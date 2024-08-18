В КР ведущие компании подписали документ по продовольственной безопасности

В Бишкеке состоялось знаковое событие для агропромышленного комплекса страны. Ведущие ассоциации и объединения агросферы подписали хартию "Агропромышленный комплекс Кыргызстана – основа продовольственной безопасности страны".
Это событие ознаменовало новый этап в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития агропромышленного сектора республики.
Подписали документ:
Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики;
Ассоциация птицеводов Кыргызской Республики;
Ассоциация ягодоводов Кыргызской Республики;
Ассоциация кукурузоводов Кыргызской Республики;
Ассоциация мукомольных предприятий Кыргызстана;
Молочное Объединение Кыргызстана;
Союз садоводов Центральной Азии;
Кыргызская Ассоциация Поставщиков Удобрений.
Хартия – результат колоссальной совместной работы фермеров, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также организаций и объединений в агропромышленном комплексе. Подписавшие документ ассоциации единодушно поддержали общую цель – укрепление продовольственной безопасности страны и обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса".
Хартия станет основополагающим документом для реализации государственной задачи по обеспечению населения Кыргызстана основными продуктами питания. В документе акцентируется необходимость развития внутреннего производства, повышения эффективности программы кластерного развития агропромышленного комплекса и внедрения современных технологий, направленных на достижение продовольственной независимости страны.
Подписавшие Хартию ассоциации выступают единым фронтом в сфере агропромышленного комплекса, объединившись в Агроальянс. Это мощное объединение демонстрирует их готовность к консолидации усилий, поддержке отечественных производителей, внедрению передовых инноваций и повышению стандартов качества и безопасности продуктов питания. Среди ключевых целей Хартии – содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, обеспечение доступности безопасных пищевых продуктов для каждого гражданина страны, развитие партнерства между государством и аграрными предприятиями, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере продовольственной безопасности.
Хартия открыта для присоединения всех отечественных сельскохозяйственных производителей, союзов/ассоциаций и объединений, заинтересованных в динамичном развитии агропромышленного комплекса Кыргызстана.