В КР ведущие компании подписали документ по продовольственной безопасности

В Бишкеке состоялось знаковое событие для агропромышленного комплекса страны. Ведущие ассоциации и объединения агросферы подписали хартию "Агропромышленный комплекс Кыргызстана – основа продовольственной безопасности страны".

Это событие ознаменовало новый этап в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития агропромышленного сектора республики.

Подписали документ:

 Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики;

 Ассоциация птицеводов Кыргызской Республики;

 Ассоциация ягодоводов Кыргызской Республики;

 Ассоциация кукурузоводов Кыргызской Республики;

 Ассоциация мукомольных предприятий Кыргызстана;

 Молочное Объединение Кыргызстана;

 Союз садоводов Центральной Азии;

 Кыргызская Ассоциация Поставщиков Удобрений.

Хартия – результат колоссальной совместной работы фермеров, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также организаций и объединений в агропромышленном комплексе. Подписавшие документ ассоциации единодушно поддержали общую цель – укрепление продовольственной безопасности страны и обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса".

Хартия станет основополагающим документом для реализации государственной задачи по обеспечению населения Кыргызстана основными продуктами питания. В документе акцентируется необходимость развития внутреннего производства, повышения эффективности программы кластерного развития агропромышленного комплекса и внедрения современных технологий, направленных на достижение продовольственной независимости страны.

Подписавшие Хартию ассоциации выступают единым фронтом в сфере агропромышленного комплекса, объединившись в Агроальянс. Это мощное объединение демонстрирует их готовность к консолидации усилий, поддержке отечественных производителей, внедрению передовых инноваций и повышению стандартов качества и безопасности продуктов питания. Среди ключевых целей Хартии – содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, обеспечение доступности безопасных пищевых продуктов для каждого гражданина страны, развитие партнерства между государством и аграрными предприятиями, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере продовольственной безопасности.

Хартия открыта для присоединения всех отечественных сельскохозяйственных производителей, союзов/ассоциаций и объединений, заинтересованных в динамичном развитии агропромышленного комплекса Кыргызстана.