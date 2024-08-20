В Кыргызстане завершился второй Форум лидеров развития-2024 "Интеллектуальное лидерство". Ежегодное мероприятие организовано при поддержке Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) и Фонда "МИР Восток". В числе его участников - преподаватели университетов, педагоги школ и средних специальных учебных заведений Кыргызской Республики.

Форум проходил в течение четырех дней и традиционно стал одной из немногих площадок, где организованы встречи с политиками и представителями власти. Вопросы образования участники проекта обсудили с Чингизом Айдарбековым, депутатом Жогорку Кенеша. Он дал характеристику состоянию кыргызского общества, рассказал о госполитике в сфере образования, о нововведениях в управление школьной системой и подчеркнул, что более 60% жителей страны – молодежь, в связи, с чем роль учреждений образования значительна.

"Россия - страна, у которой есть чему учиться в сфере образования. Это люди, которые искренне хотят нам помочь, строят школы в регионах, делятся знаниям, реализуют образовательные проекты, поддерживают молодежь, а такие институты, как НИИРК делают прочную связку власти и общества и доводят экспертное мнение до власти".

Парламентарий отметил, что участниками Форума не случайно стали педагоги: "Ваша роль в будущем Кыргызстана определяющая. И я готов поддерживать конструктивные обсуждения вопросов образования, если вы станете единой командой, нацеленной на результат".

Также для участников Форума лидеров развития были организованы интенсивные занятия, мастер-классы, обмен опытом и проектная работа с ведущими специалистами по темам.

В числе спикеров – Валентина Комлева, заместитель директора НИИРК по научной работе, доктор социологических наук, профессор. Тема для обсуждения – "Роль интеллектуальной элиты в инновационном развитии страны". В ходе дискуссии Валентина Комлева представила оценку интеллектуального потенциала Кыргызстана по следующим критериям: уровень развития образования, уровень общего развития культуры, уровень научного импульса, наличие научной инфраструктуры, объем выпуска и потребления интеллектуальной продукции, госрасходы на НИОКР, на науку, на образование.

"Для всех видов элиты немаловажную роль играют их коммуникации. В процессе коммуникации происходит не только обмен информацией и знаниями, но и создаются качественно новые интеллектуальные продукты. Наша задача в эти дни разработать проекты по поддержке интеллектуального лидерства в виде клубов. Клубы – это среда, где будет происходить обмен знаниями, воспроизводство знаний и создаваться что-то новое. Развитие клубной сети – это расширение знаний у участников клубов. Но не надо концентрироваться только на знаниях о Кыргызстане. Широкий кругозор – залог воспитания интеллектуальной личности", - подчеркнула Валентина Комлева.

В ходе семинара Валерия Семенова, педагога из Волгограда, автора лучшей профориентационной методики платформы "Билет в Будущее" участники обсудили, как вовлечь детей в проектную деятельность, пробудить в них интерес к работе, поддержать в преодолении трудностей.

Надежда Подоплекина, директор "Национального парка "Себежский" поделилась с участниками Форума лидеров развития в Кыргызстане своим опытом создания интерактивных, профориентационных, культурно-просветительских проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции у разновозрастной аудитории.

Практический семинар с участниками Форума лидеров развития в Кыргызстане провела Шайыркул Батырбаева, руководитель Научно-исследовательского, цифрового и музейно-образовательного центра при Институте истории и регионоведения Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. В ходе общения участники проекта обсудили этапы эволюции человеческого капитала. После чего им было предложено проанализировать, как на его развитие влияет уровень и качество образования, имеется ли зависимость от региона проживания или факторов связанных с состоянием инфраструктуры и организацией образовательного процесса.

В ходе общения с представителями ведущих СМИ Кыргызстана участники Форума обсудили самые простые способы продвижения в Интернете, правила создания релиза и возможности развития проекта в социальных сетях, тонкости работы алгоритмов и профессиональные секреты для создания вирусного контента, который не требует дополнительных финансовых вливаний в "раскрутку".

В завершении каждого дня – неформальное общение и дискуссии в живописном месте на берегу Иссык-Куля

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Результатом насыщенной работы стал поиск единомышленников, сплочение в команды, мозговой штурм и создание проекта Интеллектуального клуба, в рамках регулярных заседаний которого педагоги будут вести научно-просветительскую деятельность, внеучебные мероприятия и творческие проекты совместно со своими учениками.

В последний день Форума свои проекты команды педагогов представили на суд жюри. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики им. К. Дикамбаева, информационного агентства "Спутник. Кыргызстан" признали Интеллектуальный литературный клуб "В поисках сюжета" победителем Форума лидеров развития-2024 "Интеллектуальное лидерство".

Однако и другие проекты были признаны жюри перспективными и достойными поддержки со стороны партнеров, при условии доработки концепции. К ним относятся Интеллектуальный клуб дебатов "Панорама Спора", Военно-патриотический клуб "По следам Победы", Этнографический клуб "Зеленые ножницы".

Туратбек Сырдыбаев, декан факультета истории и регионоведения Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына выделил этнографический клуб и предложил кураторство со стороны кафедры этнографии.

Валерий Семенов, педагог из Волгограда и автор лучшей профоринтационной методики платформы "Билет в будущее" отметил, что проект патриотического клуба накануне года 80-летия Великой Победы особенно актуален: трагические годы 1941-1945 необходимо помнить, героев - знать, фронтовыми и тыловыми подвигами дедов гордиться.

Рахат Ибраимова отметила важность проведения таких Форумов для развития потенциала молодых педагогов Кыргызстана и подчеркнула необходимость новаторского переосмысления привычных форматов клубов и слаженности командной работы.

Форум лидеров развития – масштабный межстрановый проект Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК). Его цель – развитие международной молодежной коммуникации, выявление и поддержка лидеров развития регионов. В ходе Форума участники приобретают навыки проектной, командообразующей и аналитической работы, анализируют региональные процессы, находят партнеров и единомышленников для дальнейшей деятельности.

Вставка: Первый Форум лидеров развития в Кыргызстане состоялся в 2023 году. Участниками мероприятия стали более 50 представителей молодежи из регионов Республики. Форум состоялся в рамках реализации зарубежных проектов НИИРК, направленных на поддержку развития международной молодежной коммуникации. Интенсивная четырехдневная программа мероприятия включала в себя выступления лидеров развития Кыргызстана, а также мастер-классы от экспертов в области работы с лидерами и общественным мнением.