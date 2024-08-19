В войсковой части 23565 в честь Дня Военной авиации устроили праздник

Воинская часть 23565 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил КР торжественно отметила День Военной авиации республики.

В торжественных мероприятиях принял исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, полковник Артур Темиров, командование Сил воздушной обороны, личный состав войсковой части 23565, ветераны авиации Вооруженных Сил, члены семей военнослужащих, а также молодежь и школьники Бишкека.

Полковник Артур Темиров в своем выступлении отметил особую роль войсковой части 23565 и Сил Воздушной обороны для обороноспособности Кыргызстана:

"Имея большой и славный боевой опыт и историю, военнослужащие части и в настоящий момент добросовестно продолжают традиции воинов-авиаторов старших поколений и успешно справляются с поставленными задачами. За годы независимости государства трое военнослужащих награждены орденами "Манас", восемь медалями "Эрдик", а двенадцать человек почетными грамотами от имени Президента Кыргызской Республики.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, бодрости и оптимизма, семейного счастья и мирного неба над головой, а также дальнейших успехов в повышении боевой готовности части, совершенствовании своего профессионализма и лётного мастерства", - сказал он.

Наиболее отличившиеся военнослужащие войсковой части 23565 были награждены ведомственными медалям, грамотами и ценными подарками от имени руководства Министерства обороны, а также Командующего Силами воздушной обороны.

Дальнейшая программа праздника включала посещение Музея Сил воздушной обороны Кыргызской Республики, который вызвал особый интерес у юных посетителей праздника и ветеранов ВВС.

Затем на аэродроме были продемонстрированы образцы военной техники, где можно было посмотреть образцы авиационной техники, осмотреть вертолеты, а также задать вопросы летчикам и инженерам. Показательный полет на вертолетах Ми8 МТВ и Ми 17ВМ продемонстрировал уровень военно-летной подготовки и умение выполнять сложнейшие элементы, которые необходимы для работы в воздухе в сложных боевых условиях, при спасении раненых.

Справочно: Войсковая часть 23565 - является историческим правопреемником Одесской школы пилотов, которая была передислоцирована в декабре 1941 года. После войны в августа 1959 года была сформирована часть 23565 на базе Токмакского учебно-авиационного полка. В дальнейшем 18 августа был определен как День образования этой войсковой части.

На сегодняшний день Военная авиация входит в состав Сил воздушной обороны ВС КР и в круглосуточном режиме выполняет задачи по обеспечению действий общевойсковых и специальных подразделений Вооруженных Сил и других силовых ведомств при выполнении задач по защите суверенитета и территориальной целостности государства, перевозке войск и грузов, ведению поисковых и аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также эвакуации тяжелобольных и раненых из труднодоступных районов.

Наряду с этим, военные летчики принимают активное участие в учениях, проводимых в рамках ОДКБ и ШОС.

65 лет назад в августе 1959 года Директивой Генерального Штаба ВС СССР на базе Токмакского Учебно-авиационного полка была сформирована в/ч 23565 с местом дислокации город Кант.

В марте 1965 года командующим 73 Воздушной армии генерал-лейтенантом Рыбалко полку было вручено Боевое Знамя и грамота за ее заслуги в деле подготовки авиационных кадров от имени Президиума Верховного Совета СССР.

14 июня 1999 года Приказом МО КР №149 18 августа установлен Днем Авиации Вооруженных Сил КР, а также Приказом МО КР №29 от 2004 года установлен Днем образования войсковой части 23565.

В настоящее время войсковая часть успешно справляется с поставленной задачей, наглядный пример тому участие части в боевых действиях на Юге Республики по ликвидации международных банд-формирований в 1999-2000 годах.