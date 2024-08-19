ВОЗ объявила об усилении мер по сдерживанию вспышки оспы обезьян в Африке

Оспа обезьян начинает распространяться по всему миру. Всемирная организация здравоохранения сообщила об усилении мер по сдерживанию эпидемии в Африке и призвала носить всех маски.

Последовав рекомендации независимых экспертов Комитета международных медико-санитарных правил, Генеральный директор ВОЗ в среду объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайным событием, имеющим "международное значение".

"Мы активно сотрудничаем с правительствами и местными сообществами в целях усиления мер по борьбе с оспой обезьян и наращиваем усилия по сдерживанию распространения вируса", – заявила доктор Матшидисо Моэти, директор регионального бюро ВОЗ для стран Африки.

С начала года в Демократической республике Конго зарегистрировано около 15 тысяч случаев заболевания оспой обезьян и не менее 450 смертей.

Этой болезнью затронуто 12 африканских государств. За последние несколько дней первые случаи заражения зафиксированы в Швеции и Пакистане, в Австралии обнаружили 94 случая. Китай уже ввел ряд ограничений, а Казахстан закупил ПЦР-тесты.

ВОЗ активизирует поддержку, направляя в затронутые вспышкой страны дополнительные группы эпидемиологов и врачей и предоставляя первоначальное финансирование для ускорения ответных мер на вспышку. Кроме того, предпринимаются усилия для расследования случаев заболевания, отслеживания контактов зараженных пациентов. Также проводятся кампании по информированию общественности.

Оспа обезьян передается от животных к человеку. Вирус также может передаваться от человека к человеку при контакте с биологическими жидкостями, повреждениями на коже, воздушно-капельным путем и загрязненными предметами.

Заболевание вызывает зуд, температуру и болезненные волдыри на коже и слизистых. Лекарства с доказанной эффективностью от инфекции пока нет.

Напомним, ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: podrobno.uz