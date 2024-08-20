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Ветераны военной авиации КР: верните звезды самолету МиГ-21 у Нацгвардии

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- Светлана Лаптева
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В юбилейный год 5-х Центральных курсов повышения и квалификации ветераны военной авиации обратились к мэрии Бишкека с просьбой привести в порядок квадрат, на котором находится самолет на постаменте, установленный у входа в гарнизон Национальной гвардии.

- В юбилейный год военной авиации Кыргызстана наши ветераны просят мэрию привести в порядок самолет на постаменте, придав ему вид, который был до ремонта, или утрачен по другим причинам. Куда-то исчез горельеф с силуэтами летчиков, который был размещен на постаменте, и вернуть на место звезды. Это исторический объект.

Плюс надо отремонтировать освещение у памятника, которое в свое время было. Говорят что-то с проводкой, надо разобраться.

Помимо этого, давно назрел вопрос об установке мемориальной доски, которая бы рассказывала и о самолете, и об Центральных курсах повышения квалификации летчиков. Это важно сделать в юбилейный год в память обо всех курсантах и преподавателях, которые много лет служили в Киргизской ССР. Это часть нашей истории, и надо перестать относиться к самолету, как к простой фигуре ландшафта.

И так уж сложилось, что надо установить еще и мемориальную доску о том, что в доме рядом с самолетом проживал космонавт Сергей Корсаков. Он сам рассказал об этом, когда приезжал в Бишкек в этом году.

Мы, ветераны, изучающие историю военной авиации СССР и Кыргызской Республики, очень надеемся, что сможем общими усилиями и стараниями сделать это важное и нужное дело.

В юбилейный год 5-х Центральных курсов повышения и квалификации очень важно предпринимать шаги, которые бы показывали, что в нашей стране уважительно относятся к истории военной авиации нашей страны. За годы существования курсов обучение там прошли более 22 тысяч пилотов. Кыргызстан может гордиться, что именно у нас учились совершенствовать летное мастерство летчики 36-ти стран для того, чтобы защищать в своих странах независимость и свободу", - говорят ветераны авиации Кыргызстана.

Предложения по сотрудничеству можно передать членам оргкомитета - в Поисковое движение Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш": +996-555-923-603, ptahasvet@mail.ru


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URL: https://www.vb.kg/439033
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