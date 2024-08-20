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Как получить сертификат о налоговом резидентстве КР

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Государственная налоговая служба информирует о возможности получения сертификата о статусе налогового резидента для избежания двойного налогообложения. Соответствующая информация предоставлена пресс-службой ведомства.

По ее данным, этот документ выдается в рамках международных соглашений, подписанных Кыргызской Республикой, и подтверждает налоговый статус резидента.

Для получения сертификата необходимо заполнить заявление о подтверждении налогового статуса, доступное на официальном сайте ГНС в разделе "Налоговые соглашения" в подразделе "База знаний".

К заявлению следует приложить следующие документы:

– для физических лиц: копия паспорта гражданина Кыргызской Республики;

– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: копии свидетельства о государственной регистрации и регистрационной карты налогоплательщика;

– для граждан иностранных государств: копия паспорта, документы, подтверждающие временное или постоянное место пребывания, либо постоянное место жительства на территории Кыргызской Республики, а также справка о пересечении государственной границы Пограничной службы Кыргызстана.

Заполненное заявление и необходимые документы нужно опустить в "Ящик для корреспонденции", расположенный в центральном аппарате ГНС.

Сертификат оформляется в количестве, указанном в заявлении, в течение десяти рабочих дней с момента его регистрации.

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться по телефону 116 или (0312) 61-08-42.


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URL: https://www.vb.kg/439036
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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