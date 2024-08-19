Сергей Ванакунов и Эдиль Байсалов установили "юрту дружбы КР и РФ"

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Ванакунов и заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов установили на берегу Иссык-Куля "юрту дружбы КР и РФ".

Напомним, 19-20 августа там проходит Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования.

Стороны подчеркнули многовековое сотрудничество и братство между нашими государствами.

Отметим, посол РФ в КР пришел на мероприятие в кыргыском ак калпаке в знак уважения к народу Кыргызстана и поприветствовал гостей на государственном языке.