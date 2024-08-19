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Сергей Ванакунов и Эдиль Байсалов установили "юрту дружбы КР и РФ"

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- Виктория Гунгер
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Ванакунов и заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов установили на берегу Иссык-Куля "юрту дружбы КР и РФ".

Напомним, 19-20 августа там проходит Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования.

Стороны подчеркнули многовековое сотрудничество и братство между нашими государствами.

Отметим, посол РФ в КР пришел на мероприятие в кыргыском ак калпаке в знак уважения к народу Кыргызстана и поприветствовал гостей на государственном языке.


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URL: https://www.vb.kg/439040
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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